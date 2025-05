Ni a diputados informó Petropar sobre última prórroga a la firma catarí: sospechosa defensa pese a los incumplimientos

Finalmente, Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, respondió a otro pedido de informe de la Cámara de Diputados, relacionado con los incumplimientos en los plazos de entrega del gasoil por parte de la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada con el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Sin embargo, en la respuesta que remitió el 20 de mayo —firmada por el abogado Carlos Arce, encargado de despacho de la presidencia (se desconoce si Jara se encontraba de viaje o si otra vez había solicitado permiso)—, la petrolera estatal no informó sobre los detalles de la última prórroga que concedió a la compañía. Lo último que había comunicado Petropar fue la ampliación de los plazos hasta el 30 de abril, mediante una quinta adenda, y que posteriormente firmaron otra ampliación, pero sin detallar su contenido.

El pedido de informe fue solicitado por el diputado Raúl Benítez y, aunque se requería información sobre los plazos de entrega establecidos en el contrato, así como el nivel de cumplimiento por parte de la empresa proveedora, esos datos no fueron remitidos, tampoco los detalles de la última prórroga otorgada por la estatal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También solicitaron información sobre las comunicaciones de Petropar en concepto de reclamos por incumplimiento, las respuestas que recibió y las causales alegadas por la contratista; sin embargo, tampoco figuran esos detalles en la respuesta oficial.

Lea más: Para el contralor, no son alarmantes las maniobras de Petropar en favor de firma catarí

Realizó compra “urgente”, pero sigue justificando incumplimientos

Una vez más, Petropar recurrió a su ya conocido discurso para justificar los incumplimientos de la cuestionada firma catarí. En el informe que firmó Arce, se insiste en que, conforme a la cláusula de entregas del contrato, las fechas establecidas —entre octubre y noviembre del año pasado— son “tentativas” y “siempre sujetas a un acuerdo entre todas las partes”.

En ese sentido, la estatal destacó que, a la fecha, no se reunieron los cuatro pilares necesarios para determinar la fecha exacta de entrega del producto, por lo que enfatizó que la misma puede realizarse “en cualquier momento, siempre dentro de la vigencia del contrato”.

Los mencionados pilares son: Petropar, que debe verificar la disponibilidad de tanques de almacenamiento; el proveedor (Doha Holding), que debe contar con el producto y gestionar su traslado; la empresa de flete, con la que debe coordinar el transporte desde el Km 171, o el área de Dock Sud hasta el puerto de Petropar y la firma inspectora de control de calidad, que verifica cantidad y calidad del producto.

Lea más: Llamativo silencio de Contraloría y DNCP ante los incumplimientos de firma catarí

No obstante, no menciona Petropar que la única parte que no cumplió con su responsabilidad fue la firma proveedora, ya que los demás elementos —tanques de almacenamiento, flete contratado e inspectores de calidad— están disponibles. De hecho, Petropar ha realizado múltiples compras urgentes para llenar sus tanques ante el incumplimiento de la empresa catarí.

Justifican contrataciones bajo modalidad especial

La estatal también defendió el uso de los Procedimientos Especiales de Contratación, argumentando que su objetivo es aprovechar oportunidades del mercado, como ocurrió con la contratación de Doha Holding.

“Esto no supone una necesidad estricta de contar con el producto de manera inmediata, sino de aprovechar volúmenes que, comparativamente con el contrato ordinario vigente, representen una ventaja económica su adquisición”, reza en el informe.

Asimismo, sostuvo que el volumen contratado con Doha Holding podría beneficiar la competitividad en el mercado, al permitir el acceso a un volumen adicional que refuerce el stock actual.

“Evaluar y analizar la posibilidad y viabilidad de acceder a volúmenes que pudieran representar una ventaja económica para Petropar, es una actividad constante de esta administración; motivo por el cual estos procedimientos no representan riesgos de desabastecimiento o costos adicionales, sino oportunidades económicas que mejoran la competitividad en el mercado nacional”, acotó.

Posible violación de la Ley 7021

Lo que no menciona Petropar es que, con las constantes prórrogas, viola el Art. 67 de la Ley 7021, que establece que el plazo contractual solo puede extenderse hasta un 20% en caso de circunstancias imprevisibles, sin otorgar ventajas indebidas al proveedor. En este caso, se habría dado un trato preferencial respecto a otras empresas que ofertaron junto con Doha Holding.

Finalmente, la nota de Petropar concluyó que eventuales incumplimientos, así como las acciones judiciales correspondientes, serán analizados en caso de que no se realicen las entregas dentro de la vigencia del contrato.