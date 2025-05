Caapucú busca liderar prospección y eventual explotación de oro: “Tenemos recursos”, dice intendente

El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo, calificó como “positiva” la reunión que mantuvo ayer con el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, a quien entregó, personalmente, una nota en la que solicita el permiso del Estado para que la municipalidad pueda contratar geólogos e invertir recursos en estudios sobre el hallazgo de oro en el distrito.

“Positiva, en el sentido de hablar directamente con el señor viceministro, el encargado de toda la parte de minería del Paraguay. Nosotros le hemos entregado en propia mano una nota en donde le solicitamos que tengamos el permiso de esta cartera del Estado para que nosotros podamos contratar los geólogos e invertir recursos de la municipalidad para ver el volumen del oro hallado”, explicó Penayo.

Consultado sobre por qué no dejan esa tarea al viceministerio, el jefe comunal señaló: “Por una cuestión de seguridad y por una cuestión también de que podamos tener la garantía de qué es lo que tenemos debajo del suelo de Caapucú y la cantidad. O sea, qué tenemos oro es categórico. Hay dos muestras y por eso hice la conferencia de prensa donde di a conocer que efectivamente hallamos oro. La cantidad, el volumen es lo que hay que hacer el estudio para poder determinar”.

Penayo explicó que el propio viceministro le reconoció que la institución no cuenta con los medios para realizar las perforaciones necesarias. “El viceministerio no cuenta con la tecnología, con los recursos. Tiene que ser una empresa, me dijo. Y en vez de que haga una empresa, yo prefiero que sea la municipalidad, que tiene recursos”, aseguró.

Sobre la posibilidad de iniciar el proceso de explotación, el intendente dijo que para explotarlo se tendría que analizar nuevamente de acuerdo a la cantidad. “No podemos ahora determinar la cantidad. Se tienen que hacer estudios. Y hacer los estudios más profundos requiere un presupuesto. Y ese presupuesto yo vine a poner a consideración del viceministerio”, sostuvo.

¿Cuánto costará la prospección de oro?

El intendente también estimó el costo del estudio: “Con más estudios, con perforaciones, yo no creo ni que pasen los 200 millones de guaraníes”.

El jefe comunal añadió que existe mucho interés de empresas privadas. “Hay demasiadas empresas que llaman, que se van junto a nosotros. Y nosotros no vamos a cerrar con ninguna empresa. Y también eso es lo que le pedimos al viceministerio, de no cerrar con nadie y que no conteste, que la municipalidad nomás se encargue de seguir avanzando en el estudio”, apuntó.

Oro en Caapucú: la respuesta del viceministro

El pedido del intendente de Caapucú de encargarse de la prospección del oro en su territorio será remitido a la Procuraduría General de la Nación, para que esta sea la institución que dictamine al respecto, adelantó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, al ser consultado sobre los siguientes pasos que se seguirán sobre el hallazgo del oro, y tras la reunión con el jefe comunal, Gustavo Penayo, ayer en su despacho.