Paraguay enfrentaría unos US$ 5.000 millones en Servicio de Deuda Pública

Durante el periodo acumulado 2025-2030, Paraguay deberá afrontar un servicio de deuda total de US$ 5.000 millones, lo que representa una magnitud relativamente baja si se compara con economías como Brasil (US$ 1.126 mil millones), México (US$ 612.000 millones) o Colombia (US$ 95.000 millones). Incluso países de menor tamaño como República Dominicana (US$ 52.000 millones) o Panamá (US$ 20.000 millones) superan el monto comprometido por Paraguay. La diferencia está explicada, en parte, por el menor tamaño de la economía paraguaya y su historial reciente de acceso más prudente al endeudamiento internacional.

No obstante, al desagregar los datos por componentes, se observa que de los US$ 5.000 millones que Paraguay deberá pagar, aproximadamente US$ 3.000 millones corresponden al capital y cerca de US$ 3.000 millones a intereses. Esto implica que los intereses representan el 50% del total del servicio de deuda.

Endeudamiento por moneda y tipos de tasas

En lo que respecta al tipo de moneda, Paraguay destaca por su alta exposición a la deuda en dólares, conforme a los datos de la CEPAL. El 59% del servicio de la deuda está denominado en esta moneda, posicionándolo como uno de los países con mayor dolarización de sus compromisos. Esta característica implica una vulnerabilidad significativa ante fluctuaciones del tipo de cambio, ya que una depreciación del guaraní respecto al dólar aumenta el peso de la deuda en moneda local. En contrapartida, solo el 41% del servicio de deuda paraguayo está en moneda nacional.

Otro aspecto relevante es la estructura del tipo de tasa de interés. Paraguay presenta una concentración notable en tasas fijas, que representan el 85% de su Servicio de Deuda. Esto puede interpretarse como una estrategia prudente que busca reducir la exposición a la volatilidad de los mercados financieros internacionales. En un escenario de alza en las tasas internacionales, contar con deuda a tasa fija proporciona previsibilidad en el gasto público y protege frente a incrementos inesperados en el costo del financiamiento. Además, el 14% del servicio de deuda está asociado a tasas de cupón cero y 2% a tasas variables.

Finalmente, y a modo de remarcar, Paraguay enfrenta ciertos desafíos estructurales. La alta dolarización del servicio de deuda lo hace vulnerable a choques externos y volatilidad cambiaria. En este sentido, el país podría beneficiarse de una estrategia de mayor consolidación fiscal que continúe priorizando la emisión en moneda local, con el objetivo de disminuir la dependencia del dólar. Además, fortalecer el mercado de deuda doméstico podría permitir al Estado acceder a financiamiento en condiciones más favorables y con menor exposición externa. También sería clave evaluar mecanismos para refinanciar parte de la deuda a tasas más bajas, en especial si se observa una caída de las tasas de interés internacionales en los próximos años.

Por tanto, Paraguay se encuentra en una posición comparativamente favorable respecto al volumen de deuda a ser pagada hasta 2030. Sin embargo, en un entorno global incierto, con mayores exigencias fiscales y menor tolerancia al riesgo por parte de los inversores, avanzar en una política de deuda más resiliente será fundamental para garantizar la sostenibilidad macrofiscal del país en el mediano y largo plazo.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.