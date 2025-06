Pasó un año del anuncio de venta de energía al Brasil, pero nada se decidió aún

La respuesta del titular de la ANDE, Ing. Félix Sosa, de que “no hay todavía decisión al respecto” de la venta de energía de la Central Acaray al mercado libre brasileño contrasta con el discurso del presidente de la República, Santiago Peña, quien calificó de “hecho histórico” la habilitación legal por parte del Ministerio de Minas y Energía del Brasil (MME) la importación de energía paraguaya no proveniente de Itaipú. La normativa fue publicada el 31 de octubre de 2024, bajo la Ordenanza Normativa GM/MME N.º 87/2024.

El 31 de mayo de 2024, la ANDE informaba sobre la licitación pública, ofreciendo un bloque inicial de 100 MW de la Central Hidroeléctrica Acaray. La iniciativa surgió tras el acuerdo bilateral que firmaron en mayo los gobiernos de ambos países, que habilitaba la venta directa de esa energía al Ambiente de Contratación Libre (ACL) del mercado eléctrico brasileño (MEB).

Sosa explicó, en reiteradas ocasiones, que este primer paso era un “ensayo”, orientado a adquirir experiencia para una eventual participación más fuerte en el MEB, en especial cuando las condiciones lo permitan para comercializar también energía de Itaipú, excluida hasta la revisión del Anexo C.

Ofertas recibidas por la ANDE

En septiembre, la ANDE recibió siete ofertas de comercializadoras brasileñas para adquirir la energía de Acaray. La propuesta más alta fue de Infinity Comercializadora de Energía Ltda., que ofertó US$ 21,03 por MWh, con un contrato de seis años, generando una expectativa de ingreso anual de US$ 18,4 millones. Sin embargo, la disparidad de precios —algunas ofertas fueron menores al costo de generación de Acaray (US$ 9,02/MWh)— generó dudas en el sector.

Luego de tantos meses, el retraso en la decisión final del Equipo Económico Nacional sobre esta venta despierta suspicacias, considerando que este paso era considerado muy importante para el gobierno de Peña. No hay que olvidar que otras voces del sector eléctrico señalaban que -por los precios ofertados- sería un muy mal negocio para Paraguay, a través de la ANDE, vender a una tarifa tan baja la energía de Acaray.

Cabe recordar que esta iba a ser la primera vez que Paraguay iba a colocar, directamente, su energía en el mercado libre brasileño, sin intermediarios y con Itaipú como nodo de frontera.

Sin embargo, aunque las bases están puestas, y el escenario jurídico-administrativo se encuentra despejado, la ausencia de una definición política indicaría que tampoco para el Gobierno de Santiago Peña esta posibilidad es ya considerada como “un gran logro”.