Esto dice el INE sobre reajuste del salario mínimo y lo que podría aportar

La población ocupada asalariada hoy día en el Paraguay, que incluye a empleados y obreros públicos y privados, y trabajadores domésticos es de alrededor de 1.695.000 personas, de los cuales 701.776 personas aproximadamente tienen un ingreso inferior al salario mínimo, lo que equivaldría a un 41,4%, de acuerdo a los datos de la encuesta permanente de hogares, según señaló Iván Ojeda, titular del INE.

“También las personas que tienen un salario igual al salario mínimo son 269.485 personas, el 15,6% del total de asalariados. Aquellos que tienen más de un salario mínimo como ingreso son 724.005 personas, que representan al 42,7% del total de asalariados”, agregó.

En un análisis del mercado laboral en el Paraguay, citó como ejemplo que una persona ocupada en promedio gana poco más de G. 2.700.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Salario mínimo: Conasam recomendará aumento del 3,6 por ciento

Brecha salarial de género

Además, enfatizó que existe una brecha importante entre lo que gana una mujer y un hombre, siendo aproximadamente G. 3.300.000 el ingreso de los hombres, mientras que la mayoría de las mujeres ganan alrededor de G. 2.600.000.

“Hay una brecha importante entre hombres y mujeres, porque son las mujeres las que se encargan mayoritariamente de las tareas de cuidado y del hogar. Entonces, ellas no tienen la cantidad de tiempo que tiene un hombre para dedicarse a las actividades con remuneración”, sostuvo.

Indicó que quienes tienen seguro médico son cerca del 28% de la población ocupada, de los cuales es poco más del 20% los que están registrados en el Instituto de Previsión Social (IPS) y alrededor del 7% en el sector privado.

Explicó que las 2.911.000 personas registradas en el sistema laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTESS) son las personas ocupadas que realizaron al menos una hora de trabajo en los siete días anteriores a la realización de la encuesta permanente a hogares.

“Está la subocupación por insuficiencia de tiempo, que es una categoría otra vez de los ocupados. Las personas sub ocupadas por insuficiencia de tiempo son aquellas personas que trabajaron menos de 30 horas en la actividad principal”, detalló.

Lea más: Reajuste del salario mínimo no refleja la realidad de la canasta básica, dice gremialista

Línea de la pobreza

Iván Ojeda contó que actualmente, si hablamos de pobreza monetaria, estamos en torno al 20% de la población y de pobreza extrema estamos en torno a 4,9%.

“Cuando hablamos de pobreza monetaria, nos referimos a las personas que no alcanzan a cubrir los costos de una canasta básica de alimentos, G. 13.000 de ingreso per cápita por día. Es el pobre extremo. Y el pobre total o simplemente el pobre monetario es aquel que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de bienes de consumo que rondan los G. 30 000 de ingreso per cápita por día”, específico.

Agregó que también existe lo que llaman pobreza coyuntural, que son aquellas personas que un día puede tener ingreso y otro día no, que están cerca de la línea de la pobreza, por lo que pueden entrar y salir, así como también ocurre que uno ya puede tener los recursos necesarios para cubrir los costos de una canasta básica de consumo y seguir teniendo carencias.

“Por ejemplo, no paga la seguridad social o tiene niños sin educación en el hogar, o no tiene un sistema de recolección de basura, o sea, ese hogar tiene cuatro o más carencias sufriendo en simultáneo. Eso es lo que estudiamos en el índice de pobreza multidimensional que lo trabajamos con la universidad de Oxford y el Paraguay tiene luego de 25 años de medir la pobreza monetaria, tiene su índice de pobreza multidimensional. Son cuatro dimensiones que son carencias en salud, educación, vivienda y también el empleo. El 17% de la población paraguaya está en pobreza multidimensional”, afirmó.

Lea más: El salario mínimo subió 47% en casi 10 años y alimentos aumentaron 72%

¿Cómo influiría el INE en el salario mínimo?

Iván Ojeda aseguró que se instaló un debate muy interesante acerca de la canasta básica de alimentos y la posibilidad de que el INE colabore en el reajuste del salario mínimo.

“Nosotros trabajando, le vamos a hacer al Banco Central del Paraguay la ‘encuesta de presupuesto familiar’, se llama, que si bien va a reconstruir la canasta, esa canasta tiene un objetivo de política monetaria y no un objetivo de fijar, por ejemplo, el salario mínimo, que es el gran debate que hoy está en el Paraguay”, sostuvo.

Precisó que hoy en día la canasta básica de alimentos que se utiliza para la medición de la pobreza en el Paraguay se ha construido en el año 2012 a partir de una encuesta especializada que se llama “encuesta de ingresos y gastos del hogar”, en la que los funcionarios del INE van a la casa de la gente, se instalan prácticamente ocho días y hacen el presupuesto.

“Le preguntamos a la gente en qué gastó, qué comió, si compró desde un anillo hasta fideo o lo que sea. Entonces, después se construye la canasta básica de alimentos del pobre, no es una canasta promedio de la población paraguaya, es una canasta donde, por ejemplo, está el puchero de pollo, es una canasta poco exigente. Lo que nosotros ahora vamos a tener es la posibilidad de construir una canasta y ahí vamos a ser muy transparentes en todo esto para que realmente esa canasta básica de alimentos refleje el escenario actual de lo que es la pobreza en el Paraguay”, aseguró.