Reajuste del salario mínimo no refleja la realidad de la canasta básica, dice gremialista

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) realizó este jueves la sesión en la que se adoptó la recomendación de reajuste del salario mínimo al Poder Ejecutivo. El aumento sugerido es del 3,6%, equivalente a 100.739 guaraníes.

Con este reajuste, el salario mínimo alcanzaría los 2.899.048 guaraníes mensuales y el jornal mínimo diario pasaría a 111.501 guaraníes.

Bernardo Rojas, representante de los trabajadores en Conasam, dejó en claro no estar de acuerdo en esta determinación: “No llegamos a un acuerdo, no se tuvieron en cuenta las propuestas de las centrales, entonces yo me retiré de la reunión”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Seguido sostuvo: “No estamos de acuerdo con los informes que hace el Banco Central del Paraguay, está fuera de lugar. Nosotros habíamos pasado a Conasam una propuesta, pero no se tuvo en cuenta”.

Lea más: Salario mínimo: Conasam recomendará aumento del 3,6 por ciento

En otro momento, el representante de los trabajadores remarcó: “Yo no podría aceptar nunca un reajuste de G. 100.000 guaraníes. ¿De qué sirve?, solo les sirve a los empresarios para alzar los precios”.

Pérdida del poder adquisitivo

“Tenemos un estudio del 2021 hasta el 2024 y eso nos dio una pérdida del poder adquisitivo del 24%, para que no sea demasiado, nosotros pedimos el 15%“, manifestó Bernardo Rojas.

Luego aclaró: “La inflación superó tranquilamente el 40% en el aumento de los productos de la canasta básica, es una vergüenza. La gente no acepta. Las autoridades tienen que tomar medidas y subsanar esto”.

“Esto (el reajuste recomendado) no refleja la realidad de la canasta básica, se tiene que modificar ese estudio. El BCP, o deja de hacer el estudio o tienen que tener en cuenta los nuestros”, finalizó.