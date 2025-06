Caja Fiscal: Borda insiste en la necesidad de una pronta reforma

Borda señaló a ABC que el presidente de la República está por cerrar su segundo año de gobierno y no se ven los resultados.

Sostiene que le llama la atención que Peña prácticamente no mantiene reuniones de gabinete para analizar la marcha de su programa de gobierno y coordinar acciones entre los ministerios para mejorar la efectividad de las políticas públicas.

Lea más: Peña llega a 46 viajes en menos de dos años y está por superar a Abdo

“Así como está es un archipiélago, cada ministro hace lo que quiere, sin someter sus resultados al gabinete ni organizar la redición de cuentas anuales”, indicó Borda.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Reforma estructural del Estado

En ese contexto, el exministro volvió a insistir sobre la reforma estructural del Estado y refirió que los proyectos vienen del gobierno anterior, que con la cooperación de organismos multilaterales tenían preparados.

Dijo que el gobierno de Peña tiene mayoría en las dos cámaras del Congreso para sancionar rápidos los proyectos y que por eso lograron convertir en leyes, pero los resultados a partir de ahí han sido escasos.

Citó como ejemplo la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, promulgada en 2023, sobre la cual hasta ahora no se conoce resultados.

Lea más: Caja Fiscal: Orué asegura que gobierno no acompañará el aumento ni la creación de impuestos

También mencionó que la ley de administración de organismos del Estado, promulgada en 2024 para evitar duplicaciones de funciones de ministerios y secretarias de Estado, tampoco tiene resultados.

Con respecto a la ley del servicio civil recientemente promulgada, considera que no se le puede aún exigir mucho, todavía.

“Las mencionadas reformas dependen del Ministerio de Economía y Finanzas, que concentra muchos poderes y da la impresión que esta sobrepasado”, afirmó.

La deficitaria Caja Fiscal

Sobre la situación financiera de la Caja de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal, Borda indicó que a pesar de las presiones externas e internas, sigue demorándose el proceso de reforma.

“La reforma de los seis sistemas asimétricos e inequitativos, con déficit operativos creciente y financiado por los contribuyentes, sigue en el limbo”, puntualizó.

Lea más: Déficit de la Caja Fiscal es un riesgo para la estabilidad económica del país a corto plazo, advierte exministro

A su criterio el ministro de economía, Carlos Fernández Valdovinos, habla mucho del tema, pero no presentó hasta ahora el proyecto de ley, que asegura se enviará al Congreso este año.

“El aumento continuo del déficit operativo de la Caja Fiscal es una preocupación seria, este año cerraría en torno a 400 millones de dólares”, insistió el exministro.

Al mes de abril la Caja Fiscal ya acumula déficit de G. 814.352 millones (US$ 102,6 millones), según los datos oficiales.

Deuda pública y déficit fiscal

Sobre el manejo de las finanzas públicas y la política fiscal dijo que es razonable, pero no por eso deja de existir preocupaciones.

Al respecto, a la preocupación por la Caja Fiscal le sumó el aumento de la deuda pública, que en 2013 representaba 10,9 % del PIB y a fines de abril del presente año ya alcanzó 41,3%, con varios prestamos previstos para este año, expresó.

Igualmente, Borda citó el déficit fiscal como otra área sensible, ya que este año no debe exceder 1,9% del PIB para cumplir con el plan de convergencia, lo que considera repercutirá negativamente en el financiamiento de las obras públicas y, a su vez, habrá una menor generación de empleo.

Lea más: Deuda pública ya aumentó US$ 981 millones en el primer cuatrimestre del año

Asimismo, el exministro llamó la atención sobre la situación financiera de las empresas estatales que, según dijo, acumularon pérdidas por más de 167 millones de dólares el año pasado, como Copaco, Petropar, INC, Capasa.

“El Consejo Nacional de Empresas Públicas, que coordina el ministro del MEF no se pronunció sobre el plan de negocios de estas cuatro empresas para mejorar sus servicios y evitar, en el menor tiempo posible, las perdidas”, indicó.

Añadió, que espera que este año el Consejo de Empresas Públicas haya planificado para evitar perdidas y presentar el perfil de empresas, así como sus planes estratégicos.

Crecimiento económico

Con relación a las proyecciones del gobierno en materia económica, Borda consideró que son optimistas: con un crecimiento de 4% y una inflación de 3,8%, aunque las diferentes estimaciones de organismos internacionales y consultoras sostienen cifras más bajas.

“Este escenario no significa para la mayoría que estamos bien. Por un lado, el crecimiento esta muy concentrado en una minoría; el crecimiento no permea hacia los sectores vulnerables e informales que luchan por la subsistencia diaria. Por otro, el bajo IPC no representa baja inflación para los pobres cuando la inflación de alimentos básicos esta alta y la mayor parte de su ingreso financia alimentos. Como dice la gente, la macroeconomía no llega a beneficiar a la microeconomía, no hay plata en el bolsillo de la gente”, afirmó el exministro.

Lea más: Inflación cero en mayo: ¿de cuánto será el reajuste del salario mínimo?

Narcopolítica

Además, señaló que la injerencia de la narcopolítica es una grave amenaza a la economía y a la democracia, así como también que el giro de la política hacia conducta totalitaria resta fortaleza a la sociedad civil y genera desánimo en los ciudadanos.

En ese sentido, indicó que la multiplicación de la corrupción y la impunidad y el manejo político de la justicia generan el deterioro y debilitamiento de la democracia. “La debilidad de las instituciones impacta sobre la economía porque no existe garantía para las inversiones”, enfatizó.