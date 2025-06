Deuda pública ya aumentó US$ 981 millones en el primer cuatrimestre del año

La cartera de Economía emitió hoy su informe acerca del saldo de la deuda pública total correspondiente al mes de abril, que incluye a la administración central y a las entidades descentralizadas.

El informe da cuenta de que en abril se sumó un nuevo endeudamiento, por US$ 41 millones, con el que la deuda acumulada en el primer cuatrimestre del año ascendió a US$ 19.064,4 millones, que representa 41,3% del PIB.

A la administración central le corresponde US$ 17.066,8 millones, que representa 37% del PIB; y a las entidades descentralizadas US$ 1.997,6 millones, que representa 4,3% del PIB.

La deuda externa representa dentro del paquete total US$ 16.718,1 millones, que equivale a 36,2% del PIB; y la deuda interna US$ 2.346,25 millones, que equivale a 5,1% del PIB.

Según los datos del MEF, la deuda pública, de enero a abril, se incrementó US$ 981,2 millones en comparación con la cifra registrada al final del año pasado, cuando cerró en US$ 18.083,2 millones, que representaba en aquel entonces 40,2% del PIB.

El 53,4% de la deuda proviene de la emisión de bonos del Tesoro, tanto en el mercado local como internacional; los préstamos representan el 43,6% y la realizada vía ley llave en mano 3%.

Segunda colocación de bonos

El MEF prepara para el miércoles 25 del presente mes la segunda colocación de bonos del Tesoro en el mercado local.

La cartera tiene aún disponibles el equivalente a más de US$ 155 millones para las próximas subastas programadas en lo que resta del año: junio, setiembre y noviembre.

En la primera colocación que hizo en marzo, la cartera logró adjudicar títulos de deuda por valor de G. 262.000 millones (US$ 32,69 millones).

Con relación a la emisión de bonos soberanos, a fines de febrero colocaron en el mercado internacional por un monto de US$ 1.200 millones, del cual solo el 39,3% de los fondos obtenidos fueron destinados a financiar el presupuesto y el restante 60,6% irá para el pago y “bicicleteo” de la deuda pública.

Los datos del MEF indican que para el financiamiento del presupuesto fueron asignados US$ 472.278.000, para la amortización de la deuda vencida US$ 419.972.000 y para la administración de pasivos US$ 300.750.000.