Peña llega a 46 viajes en menos de dos años y está por superar a Abdo

El presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), inicia hoy su visita oficial en la República de la India, país asiático donde desarrollará una agenda hasta el jueves 5 de junio.

Los continuos tours de Peña son motivo de polémica. El nuevo viaje llamó la atención porque el Presidente llegó este martes último al país luego de un periplo de 11 días en el que visitó la Santa Sede, Japón, Singapur y Emiratos Árabes Unidos.

El 26 de abril último Peña también viajó –y en esa ocasión fue una visita privada– a Nueva York y luego a Los Ángeles, recorrido muy cuestionado porque priorizó su interés particular antes que asistir al funeral del papa Francisco en el Vaticano.

Con su próxima ida ya serán 46 sus viajes al exterior desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2023. El presidente Peña dijo públicamente que seguirá viajando, pero aún no se ven los resultados concretos, como la venida de inversionistas, tal como se jacta públicamente.

Otro mandatario que viajó bastante fue Fernando Lugo con 62 viajes oficiales desde que asumió el cargo el 15 de agosto de 2008. A inicios de junio del 2012, el exmandatario retornó al país luego de una gira asiática, que incluyó Taiwán, India, Tailandia, Corea del Sur y Japón. El 22 de junio de ese año, Lugo fue destituido en un controvertido juicio político del Congreso.

Por su parte, el expresidente Horacio Cartes (2013-2018) cumplió 70 visitas oficiales en diversos países. En julio del 2018, trascendió que el exmandatario pagó US$ 2 millones de su pecunio para solventar los gastos de viajes al exterior. El último viaje oficial de Cartes fue a Bolivia, en junio del 2018.

Por su parte, el presidente Mario Abdo Benítez (2018- 2023) sumó 53 viajes oficiales en cinco años de mandato. Su última salida al exterior fue en Bruselas, Bélgica, el 15 de julio de 2023. Fue en la III Cumbre de mandatarios de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE).

Según datos oficiales del Banco Central del Paraguay (BCP) y del economista Rodrigo Ibarrola, Lugo trajo de sus visitas al exterior inversión directa por US$ 967 millones. Cartes llegó a US$ 422 millones; Abdo Benítez, US$ 803 millones; y Peña, en 2024, llegó a US$ 335 millones en inversiones.

Firma amiga en viajes

Datos oficiales de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) revelan que la administración de Santiago Peña adjudicó millonarias compras de pasajes aéreos a Uela, agencia de viajes vinculada a su entorno empresarial. Desde octubre del 2024, esa empresa acumuló contratos por G. 1.787 millones, siendo la Presidencia de la República su principal cliente.

La agencia, anteriormente llamada StayPy, se incorporó recién en agosto del 2024 como proveedora del Estado y en octubre como proveedora de la tienda virtual de Contrataciones Públicas.

En pocos meses la compañía, que es del Grupo Vázquez –exsocia comercial de Santiago Peña en ueno Holding Saeca–, consiguió volúmenes de venta muy por encima de otras empresas con mayor trayectoria y reconocidas en el mercado.

En lo que va del año, el portal de la DNCP revela que Discover Paraguay se posicionó –en un tiempo récord– como la segunda agencia de viajes con mayor volumen de ventas al Estado paraguayo, por valor de G. 1.571 millones y en solo 25 órdenes de compra emitidas, principalmente por entes dependientes del Ejecutivo.

Según datos de la DNCP, la Presidencia es la principal compradora de la novel agencia conforme al volumen de gasto, con un total de 18 órdenes de compra por valor de G. 1.420 millones.