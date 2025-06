Intervención del BCP en el mercado financiero supera US$ 600 millones

El análisis del comportamiento de las intervenciones muestra al menos cinco ciclos de ventas marcados por distinta intensidad. El primer periodo abarca del 18 de octubre al 23 de diciembre de 2023, cuando el BCP intervino con un total de US$ 355,1 millones, dando señales de una política activa ante las primeras señales de presión en el mercado cambiario. Este primer tramo reflejó un promedio diario cercano a US$ 5 millones, con picos por encima de los US$ 10 millones.

Posteriormente, entre el 24 de enero y el 5 de febrero de 2024, el volumen de ventas se redujo considerablemente, totalizando US$ 63,5 millones, lo que significó una disminución del 82% respecto al periodo anterior, sugiriendo una relativa calma en el mercado durante ese mes, o bien una mayor cautela por parte de la autoridad monetaria.

Sin embargo, la etapa más intensa de intervenciones se registró entre el 25 de marzo y el 3 de diciembre de 2024, con operaciones acumuladas de US$ 1.485,3 millones, lo que representó más del 58% del total intervenido en todo el periodo analizado. Este comportamiento respondió a un contexto de mayor presión sobre el tipo de cambio, relacionado con factores estacionales, como la salida de divisas por importaciones, y factores internacionales, como el fortalecimiento del dólar. Durante este periodo se observan días con ventas que llegaron a superar los US$ 35 millones, siendo los picos más profundos y que se pueden observar en la infografía.

A este ciclo siguió otro importante entre el 2 de enero y el 6 de junio de 2025, cuando el BCP colocó en el mercado US$ 613 millones, reflejando una continuidad de las presiones cambiarias al inicio del año, lo que obligó al BCP a mantener su presencia activa en el mercado.

Las cifras expuestas reflejan el papel activo del BCP en la gestión de la política cambiaria, especialmente en un escenario regional donde varias economías, como Argentina o Brasil, atraviesan fuertes ajustes monetarios y fiscales. La intervención constante también indica que, pese a los esfuerzos de estabilización, la demanda por dólares en Paraguay ha sido persistente, lo cual puede deberse tanto a factores estructurales (déficit comercial, dependencia de importaciones) como coyunturales (fugas de capital, demanda estacional por divisas).

El elevado nivel de intervención también tiene implicancias sobre las reservas internacionales del país. Si bien Paraguay cuenta con niveles relativamente sólidos, una intervención de más de US$ 2.500 millones durante los meses en análisis exige una evaluación cuidadosa sobre su sostenibilidad en el tiempo, especialmente si persisten las tensiones cambiarias. Además, la venta de dólares por parte del BCP es una herramienta que mitiga las presiones de corto plazo, pero no reemplaza a políticas estructurales que reduzcan la vulnerabilidad externa.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.