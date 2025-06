Salario mínimo: esto es lo que propone Esperanza Martínez para cambiar el cálculo de reajuste

La senadora Esperanza Martínez presentó un proyecto de ley que busca modificar el artículo 255 del Código del Trabajo y derogar el 256, con el objetivo de cambiar la fórmula actual de reajuste del salario mínimo.

Su iniciativa propone que el cálculo se base en el índice de precios al consumidor (IPC) de alimentos, que refleja de manera más precisa el impacto real en el bolsillo de los trabajadores, en lugar del índice general actualmente utilizado.

Esta propuesta se presentó luego del descontento social por el reajuste de poco más de G. 100.000 del salario, monto que muchos consideran insuficiente ante el encarecimiento de productos.

“La gente trabaja, pero no le alcanza”

Martínez, durante una entrevista a la 730 AM, subrayó que el salario mínimo debe ser tratado como una política pública estratégica, no solo como un número técnico. “La gente trabaja, pero el salario es tan pequeño que no cubre lo básico. Hay incluso trabajadores formales que no cobran el mínimo legal”, advirtió.

La propuesta plantea una reforma en tres etapas. La primera, ya presentada, busca modificar el indicador para que se use el índice de alimentos o el más alto disponible en cada periodo.

La segunda etapa apunta a mejorar la transparencia del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), órgano responsable del ajuste. “No puede ser que solo se anuncie el nuevo salario como si fuera una revelación del Papa. Queremos saber cómo se calcula, qué criterios se toman”, criticó.

La tercera etapa se centrará en revisar integralmente la fórmula actual, para hacerla más justa y representativa de la realidad económica.

Martínez remarcó que la propuesta ya fue ingresada al Congreso y espera que se envie a comisiones para iniciar el debate.

La senadora instó a instalar el tema en la agenda pública y política.