Transporte público: Gobierno desmiente a empresarios y sostiene que “no hay motivo para parar”

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Emiliano Fernández, regresó este mediodía de Alemania, donde participó en un foro mundial del transporte, y respondió al Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), liderado por César Ruiz Díaz, gremio que nuevamente advirtió al Gobierno sobre un posible paro “natural” del sector. Según Ruiz Díaz, el paro se justificaría por la falta de pago del subsidio estatal, que —según sus cifras— asciende a US$ 9.480.000 correspondientes a los meses de abril y mayo.

Fernández aclaró en entrevista con este diario que la deuda vencida corresponde únicamente al mes de abril, por un total de US$ 3,8 millones, que se pagará la próxima semana. Además, explicó que el pago correspondiente al mes de mayo también se realizará dentro de este mes, ya que el decreto establece que los desembolsos se efectúan por mes vencido.

Instó al gremio de los transportistas a ser responsables con la información que transmiten a la ciudadanía, especialmente por la sensibilidad que implica el transporte público. Enfatizó que “no hay motivos para parar”. Sin embargo, los usuarios ya perciben las reguladas en las calles.

“En realidad no hay una deuda de US$ 9 millones. Lo digo taxativamente. Lo que sí es cierto es que hay una deuda de un mes, correspondiente a abril, que es de US$ 3,8 millones. El monto de mayo, US$ 3,9 millones, está en proceso, pero aún no venció”, precisó.

Cetrapam busca un aumento de la tarifa técnica

El alto funcionario recordó que el Decreto N° 710/2023 —“Por el cual se establece el régimen de subsidio para el transporte público de pasajeros del área metropolitana de Asunción”— estipula que los pagos deben realizarse por mes vencido.

“Estando en junio, tengo todo el mes para pagar las tarifas de mayo. Del 1 al 10 de cada mes, ellos (transportistas) presentan su legajo; nosotros lo revisamos y, si está en orden, se procesa internamente en el MOPC y el MEF. El proceso siempre es por mes vencido”, explicó.

Fernández destacó que anteriormente los pagos se realizaban con hasta seis meses de retraso, situación que se modificó con el nuevo decreto, que fija el pago en base a la tarifa técnica promedio —la suma del pasaje abonado por el usuario más el subsidio estatal por pasajero—, cuyo último cálculo corresponde a junio del año pasado.

El viceministro confirmó que continúan trabajando en la actualización de esta cifra y resaltó que los empresarios del sector están presionando para que dicha tarifa técnica se incremente un 30% con la nueva actualización, lo que implicaría un mayor desembolso en concepto de subsidios.

“El gremio insiste en la necesidad de aumentar la tarifa técnica. Ellos proponen un incremento de hasta 30% sobre el valor actual. Sin embargo, todavía no contamos con una nueva tarifa promedio, ya que los cálculos técnicos que dan origen a ese promedio están siendo evaluados en una mesa técnica”, explicó.

La última tarifa técnica promedio

En un principio, se especulaba que el conflicto con los transportistas radicaba en el desacuerdo sobre el cálculo de la tarifa técnica, lo que podría derivar en ajustes o descuentos sobre los montos ya desembolsados en base al promedio.

La última tarifa técnica promedio, de junio del año pasado, era de G. 4.333 para buses convencionales y de G. 5.723 para los que cuentan con aire acondicionado. Los usuarios, en cambio, continúan pagando G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, y la diferencia es cubierta por el Estado. Si la tarifa técnica aumenta un 30% como pretende el gremio, el subsidio estatal también debería incrementarse para mantener el precio actual del pasaje para los pasajeros.

“No niego que hay un pago pendiente correspondiente al mes de abril y que debemos cumplirlo. Se va a honrar ese compromiso porque ya estamos trabajando en ello. Lo que sí creo es que no hay motivo para dejar de operar o para aplicar reguladas, como mencionan. Debemos seguir dialogando con todos los gremios”, concluyó Fernández.