Centro de Ingenieros impulsa una ley para regular ejercicio de la profesión

La falta de regulación en el ejercicio profesional expone actualmente a los ingenieros nacionales a situaciones de vulnerabilidad, advirtió el presidente del Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI), el ingeniero Amilcar Troche. Contó que el borrador de la Ley de Colegiación preparado por el gremio será socializado en el Foro Internacional de Ingeniería, que se llevará a cabo el 23 de julio en Asunción, coincidiendo con el aniversario número 86 del CPI y el Día del Ingeniero Paraguayo. Esperan para esa fecha presentar formalmente la propuesta al Congreso, con el respaldo de varios legisladores.

“Necesitamos hacer respetar a los profesionales paraguayos del avasallamiento que sufren en determinadas regiones. En la zona fronteriza Este, incluso en la zona Central, tenemos muchísimos profesionales extranjeros que están trabajando y que dicen ser ingenieros, pero no lo sabemos”, acotó.

Troche indicó que no se busca impedir que profesionales de otros países ejerzan en Paraguay, sino que todos cumplan con las mismas normas. Además, recalcó la otra cara de la moneda: sin una institución que regule la colegiación y acredite a profesionales extranjeros, los ingenieros paraguayos carecen de un mecanismo formal para poder trabajar fuera de nuestro país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La ocupación informal predomina en los servicios domésticos y la construcción

Pedirán reciprocidad

“Ni aunque tengamos cuatro o cinco títulos, maestrías o doctorados, los profesionales paraguayos no podemos ni siquiera ir trabajar a lugares como Clorinda, porque no nos habilitan. No podemos pedir reciprocidad al no disponer de un colegio profesional, como tienen todos los demás países de la región”, sostuvo.

Además, Troche explicó que la colegiación también será una garantía para la sociedad, ya que permitiría acreditar a los profesionales habilitados para determinadas funciones. Recordó, en ese sentido, la tragedia registrada recientemente en Encarnación, con el derrumbe de un edificio en construcción que causó la muerte de una mujer de 55 años y su nieta de 15. “Necesitamos ejercer un control real que nos permita habilitar únicamente a los profesionales capacitados. Quienes no están capacitados no pueden ejercer determinadas funciones por no estar acreditados”, sentenció.

Infraestructura y formación

La capacitación de profesionales ingenieros y estudiantes, así como el debate sobre políticas públicas para el desarrollo de infraestructura, serán los ejes principales del Foro Internacional de Ingeniería. El evento se desarrollará el miércoles 23 de julio en la sede del CPI (Avda. España 959 casi Washington, Asunción), de 08:00 a 20:00 horas.

Troche detalló que el foro contará con varias conferencias técnicas sobre innovaciones tecnológicas, procesos constructivos y de gerenciamiento de obras, nuevos materiales y experiencias de obras en ejecución.

Las capacitaciones se desarrollarán en horas de la mañana y están orientadas especialmente a jóvenes profesionales, estudiantes de cursos superiores y docentes universitarios, a fin de fomentar una participación masiva y dinámica, explicó el ingeniero. Y para la tarde están previstos paneles, debates y conversatorios con varios ministros y actores clave del sector privado sobre temas vinculados al desarrollo de infraestructura.

Energía, hidrovía y APP

El presidente del CPI informó que se abordarán temas “candentes de la actualidad de la ingeniería”, como las alternativas para la generación y distribución de energía, ante el escenario de que pronto se podría consumir toda la producción de las tres hidroeléctricas.

También se discutirá el rol estratégico de la Hidrovía Paraguay–Paraná para el desarrollo nacional, un ámbito en el que la ingeniería tiene una participación clave. Otro eje será la posibilidad del transporte público eléctrico en Paraguay, con referencia a experiencias exitosas en la región. Además, se realizarán conversatorios sobre la nueva Ley de APP y otras herramientas financieras disponibles para impulsar obras públicas, así como sobre la atención a la creciente demanda de viviendas mediante el programa “Che Roga Porá 2.0”.

Lea más: No basta una nueva ley de APP si no hay capacidad de gestión del Estado

Troche explicó que estos temas fueron seleccionados por su relevancia para el presente y el futuro del país, de la ingeniería y del sector de la construcción.

“En general, la construcción de infraestructura en Paraguay ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos 10 a 12 años. No obstante, el atraso en esta área sigue siendo considerable. Es necesario mantener e intensificar el ritmo de ejecución para acercarnos a los indicadores regionales e internacionales y así reforzar nuestro desarrollo y crecimiento económico y social”, puntualizó.