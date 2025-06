Inflación alimentaria en Paraguay supera a gran parte de economías de la región

De acuerdo con un reciente informe del BM, entre junio de 2024 y mayo de 2025, Paraguay presentó una inflación alimentaria interanual relativamente elevada dentro del grupo de países de ingreso mediano alto, con niveles que lo posicionan por encima de varios países latinoamericanos, aunque lejos de los extremos observados en Argentina y Venezuela.

Cabe destacar que el organismo clasifica a los países conforme con su ingreso nacional bruto (INB) per cápita y actualiza anualmente los umbrales correspondientes a cada categoría. Para 2024, se consideró ingreso mediano alto (upper middle income) a los países con un INB per cápita entre US$ 4.516 y US$ 14.005. Esta clasificación se ubica entre los países de ingreso mediano bajo (US$ 1.146 y US$ 4.515) y los de alto ingreso (más de US$ 14.005).

Las economías de ingreso mediano alto suelen presentar un nivel intermedio de industrialización, un sector servicios en crecimiento y desafíos en materia de desarrollo social y equidad en la distribución del ingreso.

El reporte dado a conocer por el organismo internacional mostró que, en junio de 2024, la inflación alimentaria de Paraguay fue de 9%, la más alta después de Venezuela (47,9%) y Argentina (285,1%). Esta misma tendencia se mantuvo durante los siguientes meses. En julio, la inflación en Paraguay alcanzó 9,3%, nuevamente solo por debajo de Argentina y Venezuela.

Para agosto, se situó en 8,1%, muy por encima de economías como Colombia (2,6%), Brasil (4,6%), México (6%) y Perú (-0,9%). A lo largo del segundo semestre de 2024, Paraguay mostró cierta moderación, pasando de 7,5% en setiembre a 5,3% en diciembre.

No obstante, incluso en diciembre, esta cifra superó a la mayoría de los países de la región, excepto al comportamiento registrado en Argentina, Brasil y Guyana.

Durante el primer semestre de 2025, Paraguay mantuvo una inflación alimentaria superior al promedio regional. En febrero subió a 4,9% y en marzo escaló a 6,4%. En abril y mayo, Paraguay reportó 4,9% y 4,3%, respectivamente, niveles aún altos en comparación con algunos países, pero por debajo de otros, tal como se puede observar en la infografía.

Como se ha expuesto, a lo largo del periodo analizado, solo Venezuela con datos incompletos y Argentina mantuvieron sistemáticamente cifras de inflación alimentaria y se mantienen como casos atípicos.

En contraste, Paraguay superó en determinados periodos a países como Perú, Ecuador y Colombia, que registraron niveles considerablemente más bajos, e incluso negativos en varios meses, referenciaba el informe del Banco Mundial.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.