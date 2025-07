Peña omite la negociación del Anexo C y habla de Itaipú como si fuese un “superministerio”

Según el especialista en el sector eléctrico, Ing. Axel Benítez, la omisión del Anexo C del Tratado de Itaipú del discurso presidencial sugiere que el status quo se mantendrá, posponiendo las negociaciones y decisiones importantes hasta el próximo gobierno, “in límine del apagón”. Esta situación, a su juicio, evidencia una falta de visión a largo plazo y una resistencia a abordar los problemas estructurales del sistema eléctrico nacional.

También puso el foco sobre Administración Nacional de Electricidad (ANDE), señalando que la empresa continúa endeudándose sin que se publiquen las memorias institucionales, tanto de la ANDE como de Itaipú. Benítez subrayó la importancia de la transparencia para contrastar las cifras de crecimiento del consumo y la facturación de energía que él mismo presentó en sus publicaciones en el Suplemento Económico de ABC.

Criticó también la forma en que abordan Itaipú, no como parte integral del sistema energético nacional, con la ANDE como su brazo ejecutor, sino casi como un “superministerio”. “Habla de Itaipú, no habla de nuestro sistema integrado nacional, con ANDE como brazo ejecutor. Habla de Itaipú como un superministerio y habla evidentemente de obras de infraestructura, pero no hay o no hace mención ni a una sola obra eléctrica para garantizar o previendo el apagón”, recalcó.

Crecimiento desproporcionado y obras desfasadas

El Ing. Benítez alertó sobre el crecimiento desproporcionado del consumo de energía en Paraguay, que cifró en un 18% y un 22% en facturación, un crecimiento “cuatro veces y medio el Producto Bruto Interno”. Advirtió que esta tasa de crecimiento de la demanda energética no se correlaciona con la planificación y ejecución de obras de infraestructura. “En ningún país en el mundo, la demanda de energía ha crecido proporcionalmente a la economía en más de cuatro veces”, enfatizó.

Como ejemplo de la deficiente planificación, Benítez mencionó la Subestación Valenzuela, destacada por el mandatario anoche, que aún carece de la línea de transmisión de 500 kV para su funcionamiento pleno. “Se hace un puente y no está el camino”, comparó, aludiendo a la situación del puente de Carmelo Peralta (Chaco). Esta situación deja a la Subestación Villa Hayes saturada, limitando su capacidad a la zona metropolitana y central.

“La ANDE hoy no tiene muchos problemas en extra alta tensión, sus problemas son en distribución, y en distribución están los que crecieron en Central y el Este. El Este, por ejemplo, creció 50%, ¿qué obras importantes o significativas se hizo en el Este, ya que la demanda creció 50%?”, cuestionó Benítez. Señaló que las obras están llegando “detrás o a consecuencia” de la demanda, lo que denota una falta de planificación estratégica.

Infraestructura con retrasos

Respecto a la línea de transmisión Villa Hayes - Concepción - Pozo Colorado - Loma Plata, Benítez reconoció su importancia, pero lamentó que su urgencia se haya pospuesto. Proyectó que, al ritmo actual de las obras de la ANDE, esta línea tardaría entre cuatro o cinco años en completarse, llegando “totalmente desfasada” e “insuficiente para cubrir la demanda de la zona”.

“Dentro de cuatro o cinco años que llegue esa línea a Loma Plata, esa línea va a ser totalmente insuficiente para cubrir la demanda de la zona, y ocurre en todos los casos de infraestructura. Así tenemos, por ejemplo, Acceso Sur, Madame Lynch, no son proyectos en realidad de largo plazo, son parches”, dijo.

Finalmente, Benítez hizo un llamado a basar los discursos y la planificación en un análisis riguroso del presente y de los hechos concretos, en lugar de conjugar un futuro incierto.