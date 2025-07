Peña da su segundo informe al Congreso con vacío de la oposición

El pasado 25 de junio, el presidente Santiago Peña dio su informe de gestión ante la Asociación Nacional Republicana (ANR) y esta noche dará su segundo reporte oficial ante el Congreso Nacional.

Su ida previa al Partido Colorado desató una serie de críticas y motivó que varios opositores, entre diputados y senadores, opten por no asistir hoy a la convocatoria de ambas cámaras para escuchar al mandatario.

“La patria está primero, después el partido”, le recordaron con una histórica frase del “centauro” de Ybycuí, Bernardino Caballero.

Por su parte, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, dijo que ese primer informe representa una “sumisión” de Peña e incluso recalcó que “ni Stroessner lo hizo”.

Informe de gestión de Peña inició tarde

Luego de hablar a un micrófono apagado, el presidente Santiago Peña inició a las 20:27 su informe de gestión ante el Congreso Nacional, hecho al que consideró un “ritual sagrado”. Como parte de su inicio, lanzó una burla hacia los titulares de la prensa.

Primeramente, dijo que “estamos ante el único periódico de nuestra historia” que demuestra “la raíz libertaria del Paraguay”.

“La revolución comunera palpita más fuerte que nunca; amamos la libertad, amamos la República. Autoritarismo y dictadura, nunca más”, mencionó, pese a que constantemente se den atropellos a los derechos durante su gobierno.

“Mientras exista un paraguayo pobre estaremos insatisfechos”, alegó.

“Paraguay sabe lo que es levantarse”

Asimismo, mencionó ya un repetido discurso sobre que “Paraguay sabe lo que es levantarse” por las guerras que se registraron en el territorio nacional e incluso volvió a hacer comparaciones con Europa y Japón en la materia.

También sostuvo que los proyectos que los proyectos de su Gobierno “buscan beneficiar a toda la ciudadanía y a todos los sectores vulnerables”.

Sobre la oposición política instó a “dejar de lado nuestras diferencias”, ya que según él, el Poder Ejecutivo y Legislativo “trabajan en conjunto en lugar de estar peleando con el juicio político”, incluso -a su criterio- con el Congreso “más democrático” por la elección con listas desbloqueadas.

“Una democracia sana, madura, que pone al ciudadano en primer lugar. Sé que tenemos varias deudas históricas, falencias; tomamos el camino menos recorrido, el más difícil, el camino de la construcción”, reportó.

Peña destaca impacto social de su gobierno

Peña presentó los principales avances de sus programas sociales durante su informe de gestión, destacando que “la verdadera transformación del país se construye con acciones concretas que cambian vidas”, como lo hacen iniciativas como Hambre Cero, Tekoporã, Che Róga Porã y las pensiones para adultos mayores.

Peña compartió las historias de Graciela Ojeda, cocinera, y Hugo Molina, productor campesino, como rostros visibles del programa Hambre Cero, que hoy llega a más de un millón de niños en todo el país y genera más de 20.000 empleos. “Hambre Cero no es solo un plato de comida. Es trabajo, oportunidades y desarrollo”, expresó.

El mandatario también celebró la universalización de la pensión para adultos mayores, que ya alcanza a más de 340.000 beneficiarios, y el fortalecimiento del programa Tekoporã, que hoy asiste a cerca de 200.000 familias en situación vulnerable.

Peña aseguró que su gobierno está comprometido con una lucha frontal contra la pobreza. “Gracias a las políticas impulsadas desde el Gabinete Social y la ampliación de la Política Nacional de Reducción de la Pobreza, la tasa de pobreza bajó del 22,3% al 20,1% en un año, y la pobreza extrema del 4,7% al 4,1%, lo que equivale a 118.000 personas que salieron de la pobreza y unas 30.000 que dejaron la indigencia”, destacó.

En materia de vivienda, resaltó los avances de Che Róga Porã, tanto en soluciones habitacionales sociales como en créditos accesibles para sectores trabajadores. A la fecha, ya se entregaron más de 18.000 viviendas, y el gobierno proyecta superar la gestión del periodo anterior, aseguró.

Peña y las loas al Partido Colorado

Peña justificó su modelo con la doctrina de la Asociación Nacional Republicana, asegurando que el Estado “debe asegurar las condiciones mínimas para que podamos desarrollarnos y vivir una vida plena”. Subrayó que su administración apuesta a una “solidaridad libre, sin caer en los extremos”, con fuerte inversión social sin descuidar al sector privado.

“El mercado no resuelve todos los problemas. La política sin sensibilidad social es puro juego de poder”, concluyó el presidente, reafirmando su compromiso con un Paraguay con justicia social y oportunidades para todos.

Educación accesible, según Peña

En materia de Educación, Peña mencionó a una becaria del Gobierno y dijo que la educación en Paraguay debe ser “cada vez más accesible”, aunque de vuelta, la realidad en el día a día es otra.

“Nosotros estamos dotando de educación a nuestros ciudadanos. En este sentido, decidimos ordenar la casa”, precisó en lo que refiere a las becas. En cuestión de infraestructura aseguró que “apostamos a la construcción de 17 escuelas modelos en cada una de las cabeceras departamentales” al igual que la construcción para la nueva sede de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay.

“Dotaremos al sistema educativo con los mejores pupitres. Compramos más de 328.000 pupitres nuevos y dignos, con una inversión de 32 millones de dólares. Hasta el día de ayer, más de 240.000 unidades en distintas escuelas en todo el país ya fueron entregadas”, reportó.

Inclusive alegó que “estamos escribiendo una nueva historia”, donde según él, “el conocimiento no es privilegio, sino derecho” y “donde la excelencia no conoce de clases sociales”, ya que “en la educación no se gasta, se invierte”.

Para Peña, hubo grandes avances en salud

En cuanto a salud, Peña dijo que hay desafíos gigantes y también desilusiones, por los cuales hizo mea culpa.

Acotó que cuando llegaron al Gobierno la obra del Hospital General de Coronel Oviedo se encontraba abandonada, y que su administración la terminó, equipó y habilitó.

“Antes de que termine el mes de julio, vamos a inaugurar otro hospital, que también

encontramos abandonado y desfinanciado: el Hospital General de Itapúa. Será el establecimiento más grande y más moderno del interior del país”, agregó.

Añadió que ya se firmaron los contratos para la construcción de los hospitales de Concepción y Curuguaty. “El hospital de Mariscal Estigarribia está en proceso de evaluación; la semana pasada recibimos las ofertas del

Gran Hospital de Asunción y el de Santaní se encuentra en proceso de licitación. En cuanto al nuevo gran Hospital Nacional de Itauguá, está en proceso el anteproyecto de la infraestructura y el albergue en licitación. Estamos hablando de una inversión de, al menos, 500 millones de dólares, algo que ningún gobierno antes haya hecho”, subrayó.

A los pacientes con cáncer, les pidió que se sientan tranquilos, ya que se está dotando de presupuesto al Instituto Nacional del Cáncer (Incan). “También invertimos en la detección temprana, que salva vidas. Incorporamos 32 mamógrafos digitales que permitieron que más de 54.000 mujeres accedan a su mamografía anual”, puntualizó.

Según Peña, se fortaleció la red de terapias intensivas con 240 monitores y 120 camas eléctricas, mientras que también se incorporaron 206 ambulancias.

“La Salud Mental, compatriotas, es un problema cuya solución es impostergable. Por eso, lanzamos la Política Nacional de Salud Mental y habilitamos la linea 155: es una línea gratuita y confidencial disponible para dar atención psicológica a personas con crisis de salud mental las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año”, explicó.

