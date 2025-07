Temas del sector eléctrico que Peña omitió en su discurso,pero los incluyó en su informe escrito al Congreso

Si bien el discurso del presidente Santiago Peña ante los legisladores fue escueto en materia energética, en su Segundo Informe de Gestión al Congreso Nacional del pasado 1 de julio, el documento escrito que entregó a los parlamentarios contiene una serie de informes relevantes en ese campo. No obstante, el tema más esperado y sensible —la negociación del Anexo C del Tratado de Itaipú— fue completamente ignorado, tanto en el discurso oral como en el documento oficial. Entre los aspectos energéticos más destacados del informe escrito figuran:

Industria metalúrgica paraguaya: protección y prioridad en licitaciones

El mandatario informó que, desde septiembre de 2024, rige el Decreto N.º 2522, que establece mecanismos para priorizar a la industria metalúrgica nacional en las licitaciones de la ANDE. Esto busca fortalecer la cadena de valor local y fomentar la generación de empleo sin excluir la competencia con productos importados.

Menos cortes de luz y mejor calidad del servicio

Durante el verano 2024-2025, la ANDE logró una reducción del 55,1% en la duración promedio de los cortes eléctricos y una disminución del 40,1% en su frecuencia en el Sistema Metropolitano, según datos del informe.

Las mejoras se atribuyen a inversiones en subestaciones clave, instalación de más de 3.000 transformadores y el reemplazo de 535 km de líneas eléctricas.

Subestación Valenzuela: nuevo eje energético

La entrada en operación de la subestación Valenzuela 500 kV, en mayo pasado, fue calificada como un hito. Este nodo estratégico fortalece la conexión entre Itaipú y Yacyretá, y mejora la distribución hacia los sistemas Metropolitano y Central. La inversión alcanzó los US$ 84 millones y benefició directamente a unos 770.000 usuarios, resalta el documento.

Energía para pueblos originarios

Después de cuatro décadas de espera, más de 200 familias de la comunidad indígena de Puerto Esperanza (departamento de Alto Paraguay) accedieron por primera vez a energía eléctrica gracias a una planta solar híbrida con capacidad de almacenamiento. El proyecto marca un precedente en electrificación rural con fuentes renovables, destacan.

Precio unificado de energía en Yacyretá

Como un avance “sin precedentes”, presenta el hecho de que Paraguay y Argentina acordaron por primera vez un precio de referencia único de US$ 28/MWh para la energía generada en la hidroeléctrica Yacyretá. Señala que el acuerdo, firmado en mayo, ordena el flujo financiero y técnico de la entidad binacional, y busca asegurar condiciones sostenibles para obras como Aña Cuá. No aclara empero la situación de las deudas de la EBY, tampoco de la histórica, que aún es calculada de acuerdo con la Nota Reversal de 1992.

Itaipú rompe récord mundial, pero sin mención al Anexo C

En noviembre de 2024, Itaipú fue reconocida con un Guinness World Record por superar los 3.000 millones de MWh generados desde 1984, consolidando su liderazgo global en energía hidroeléctrica. Sin embargo, en un hecho llamativo, el presidente evitó referirse a la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, cuya revisión venció el 13 de agosto de 2023 y sigue pendiente. El silencio oficial, tanto en el discurso como en el informe, genera inquietud en sectores políticos y sociales.

Política energética al 2050 y transición

Se aprobó la Política Energética Nacional al 2050 con foco en diversificación, energías renovables y eficiencia. El informe menciona avances en la iniciativa del Gasoducto Bioceánico, el fomento de hornos eficientes y cocinas mejoradas en zonas rurales, y licencias a nuevas plantas solares e hidroeléctricas.

<b>Campaña “Ñande ahorro”: menos morosidad</b>

Finalmente, el informe detalla que la campaña “Ñande ahorro” permitió reducir la morosidad en el pago de servicios eléctricos del 29% al 22%. Más de 435.000 personas se beneficiaron con facilidades como el fraccionamiento de deudas en hasta 60 cuotas sin intereses, dice.