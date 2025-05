En Yacyretá acuerdan nuevo pago a cuenta: US$ 28/MWh, ¿quién pagará el aumento?

El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa, confirmó que Paraguay y Argentina acordarán fijar un nuevo pago a cuenta de US$ 28 por megavatio hora (MWh) para la energía generada por la central hidroeléctrica de Yacyretá. El anuncio se hizo tras la publicación del Decreto N.º 303/2025 del gobierno de Javier Milei, que autoriza a la Secretaría de Energía argentina a suscribir el acuerdo.

Según Sosa, “no es una tarifa, porque no tenemos una tarifa bien definida en Yacyretá. Es un pago a cuenta para sostener financieramente el funcionamiento de la central y avanzar con la obra de Aña Cuá”. Hasta ahora, Paraguay venía abonando US$ 22,63 por MWh, mientras que Argentina pagaba alrededor de US$ 16, aunque con atrasos.

El presidente de la ANDE explicó en entrevista con radio Monumental este martes, que la nueva base de US$ 28 surge de un análisis técnico conjunto entre Yacyretá, la ANDE y la Secretaría de Energía argentina. “Se hizo un análisis del presupuesto mínimo para el funcionamiento correcto de la central y la conclusión de la obra de Aña Cuá. Este valor permitirá tener los recursos mínimos necesarios”, señaló.

Sin embargo, la duda que persiste es cómo hará la ANDE para pagar más por la energía de Yacyretá, que hasta ahora viene pagando US$ 22,63 y este aumento significa US$ 5,37 por MWh que deberá abonar a la binacional.

Cabe recordar que en febrero de este año, cuando el ahora destituido consejero de Yacyretá, Ing. Ángel María Recalde, dio a conocer que el precio que se estaba negociando para la energía era de US$ 28, el Ing. Sosa decía que para absorber el incremento, sin trasladarlo a los clientes, la ANDE optimizará el despacho de energía entre las binacionales.

“Nosotros tenemos la ventaja de tener dos centrales hidroeléctricas. En una contratamos potencia y en la otra contratamos energía. Siempre vamos a buscar aprovechar lo máximo posible el acuerdo operativo (de Itaipú)”, explicaba Sosa entonces

Consultado esta mañana sobre la rentabilidad de comprar energía de Yacyretá, Sosa reiteró que la ANDE opera de forma “óptima” con las tres principales centrales hidroeléctricas del país: Itaipú, Yacyretá y Acaray. “La combinación entre la compra de potencia de Itaipú y la energía de Yacyretá nos favorece. Hoy Itaipú nos cuesta unos US$ 29 por MWh y Yacyretá nos saldrá US$ 28, por lo tanto, es viable”, concluyó.

“Yacyretá no tiene una tarifa definida”

El titular de la ANDE con énfasis que la central binacional no cuenta con una tarifa oficial reconocida por ambos países. “Nos envían una factura de 50 dólares por MWh, pero esa tarifa se basa en la Nota Reversal del’92, que el Congreso paraguayo nunca aprobó. Por eso, para nosotros no es real”, aclaró.

Esta diferencia lleva años acumulándose como deuda en los balances de Yacyretá. “Nosotros no reconocemos esa deuda, porque el Congreso no la reconoce. Lo mismo pasa del lado argentino. El desafío es establecer cuál es la deuda real y ordenar financieramente Yacyretá”, agregó.

Reemplazo de Recalde por un médico

En otro tramo de la entrevista, Sosa fue consultado sobre el reciente desplazamiento del ing. Ángel María Recalde del Consejo de Administración de Yacyretá, donde era el único técnico electricista. “Es una decisión del Gobierno Nacional definir quiénes componen el colegiado, en este caso, el Consejo de Administración de Yacyretá”, contestó.

Agregó que la ANDE venía trabajando mucho con el directorio de Yacyretá para la concreción del acuerdo que ahora firmarán con la Argentina, para el sostenimiento financiero de la binacional. “Principalmente con el jefe técnico, Ronnie Ayala, con quien nosotros hemos coordinado todo este acuerdo que vamos a hacer con Argentina”, mencionó.

Indicó finalmente que, aunque la decisión es del Gobierno Nacional, “no digo que no sea importante un técnico dentro de una Administración o un colegiado: categórico que es importante”.