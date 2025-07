Ranking de precios por metro cuadrado en capitales de la región: así está Asunción

El estudio considera únicamente departamentos de uno o dos dormitorios, con superficies entre 20 y 100 metros cuadrados (m2) y precios que van desde US$ 10.000 hasta US$ 300.000. Esta metodología homogénea permite comparar con mayor precisión la dinámica del mercado en distintas ciudades de América Latina.

En este último informe, Montevideo lidera el ranking regional con un valor de US$ 3.330/m2, seguida por Ciudad de México (US$ 2.666/m2), Monterrey (US$ 2.592/m2) y Buenos Aires (US$ 2.586/m2).

En el otro extremo se encuentran las ciudades más accesibles como Rosario (US$ 1.614/m2) y Quito (US$ 1.215/m2). En términos generales, los precios en dólares nominales aumentaron 1% al comparar con la edición anterior.

¿Y Asunción?

Aunque Asunción no forma parte de las 12 ciudades oficialmente incluidas en el RIAL, se estimó un precio de referencia aplicando los mismos criterios metodológicos del informe. Para ello, se utilizaron clasificados publicados en portales locales durante el mes de marzo, lo que arrojó un valor de US$ 1.697/m2.

Con este nivel, Asunción se ubicaría en la décima posición del ranking, entre Ciudad de Panamá (US$ 1.804/m2) y Córdoba (US$ 1.628/m2), y resulta 39% más barata que el promedio de las cuatro ciudades con precios más altos del relevamiento (Montevideo, Ciudad de México, Monterrey y Buenos Aires). Esta diferencia refleja el amplio margen que aún existe para futuras valorizaciones, lo que podría resultar favorecido por la estabilidad macroeconómica y la expansión del crédito hipotecario en Paraguay.

En el mercado paraguayo

Con un precio por metro cuadrado casi 50% inferior al de Montevideo y más bajo que el de cualquier otra capital sudamericana incluida en el relevamiento, Asunción se posiciona como una alternativa atractiva para compradores extranjeros interesados en inversiones inmobiliarias orientadas a renta o diversificación patrimonial.

Esta ventaja relativa responde, entre otros factores, al bajo costo del suelo urbano, a la estabilidad cambiaria y a un mercado que comienza a mostrar señales de mayor institucionalidad y profesionalización.

Sin embargo, la diferencia entre los valores de mercado y los ingresos promedio de los hogares paraguayos sigue representando un obstáculo para el acceso a la vivienda propia, especialmente en el caso de las familias que buscan adquirir su primer inmueble. En este escenario, los precios moderados abren espacio para el desarrollo del crédito intermedio, enfocado en viviendas terminadas de entre 50 y 70m2 dirigidas a la clase media emergente.

El sueño de la vivienda en Paraguay

En línea con este objetivo, el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) lanzó este año el programa Che Róga Porã 2.0, una versión ampliada de su iniciativa original que incorpora cuatro nuevas modalidades: construcción en terreno propio; compra de terreno con construcción; adquisición de viviendas terminadas (casas, dúplex o departamentos); y ampliación de viviendas existentes. Este programa contempla créditos de hasta 180 salarios mínimos legales vigentes (G. 521.828.640), con plazos de hasta 30 años y una tasa de interés anual fija del 6,5%, lo que mejora de forma significativa las condiciones de financiamiento formal para una amplia franja de la población.

El RIAL coloca a Montevideo en la cima del real estate latinoamericano y confirma la dualidad regional: mercados consolidados y costosos versus plazas emergentes con alto potencial de valorización. Si bien Asunción no forma parte del panel oficial del RIAL, la estimación del precio por metro cuadrado permite ubicar a la capital del país dentro del mapa regional de valores inmobiliarios.

Su posición intermedia entre ciudades más consolidadas y otras en desarrollo refleja tanto su competitividad actual como su potencial de valorización a mediano plazo. Si se afianzan las políticas de acceso al crédito y se fortalecen los marcos regulatorios, el mercado inmobiliario asunceno podría avanzar hacia una mayor integración regional, sin perder su carácter accesible para inversionistas y compradores locales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.