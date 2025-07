Asunción: interventor dice que no había fondos para salarios y que ahora no hay para asfalto

En conferencia de prensa, el interventor de la Municipalidad de Asunción, Carlos Pereira, comentó que ya cerró el corte administrativo y recibió documentaciones relacionadas con los bonos G8, así como también extractos de la caja única que manejaba la administración del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

Señaló que tras recibir los documentos requeridos se dedicarán a realizar la trazabilidad de la ejecución de los bonos, así como también en la evaluación de dos obras relacionadas con los desagües pluviales de varias cuencas de Asunción y del Mercado de Abasto, cuenca Itay y Lambaré.

“A partir de ayer, ya teniendo toda la documentación, estamos haciendo una profunda revisión del proceso licitatorio de los llamados vinculados a las obras con la emisión de los bonos. Estamos hablando de dos obras”, dijo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“También hemos solicitado a la casa de bolsa todos los documentos que tengan relación con la emisión de bonos para hacer el análisis de toda la trazabilidad de la emisión de esos bonos, de la manera que se han hecho los depósitos y toda la trazabilidad del dinero utilizado”, agregó.

Lea más: Intervención de Asunción: Pereira cambia a directora de RR. HH. a un día del plazo para pagar salarios

Respondió a cuestionamientos

A su vez, Pereira respondió a los cuestionamientos que no se enfocaba en las denuncias que derivaban en la intervención, sino en otras cuestiones administrativas.

“Quiero dejar claramente advertido: el interventor no viene a buscar un resultado ni viene a hacer algo nuevo. La intervención se trata de verificar, analizar y evaluar con las documentaciones que tenemos los hallazgos que ya ha identificado la Contraloría, que eleva un informe de denuncia que es la que motiva el inicio de esta intervención. Lo que vamos a hacer es una reverificación de todo el circuito que contempla el alcance del trabajo”, sostuvo.

Asimismo, anunció que para la próxima semana habría avances relacionados con la verificación de las denuncias.

“Estamos bastante documentados y ahora recién tenemos todos los elementos para desarrollar el trabajo. Creo que para la otra semana vamos a tener un avance”, dijo.

Porcentaje favorable

Por otra parte, el interventor mencionó que su llamado a morosos a pagar sus deudas con la Comuna ha tenido una respuesta favorable.

“El porcentaje de asistencia ha sido muy alto, muy favorable. Estoy cumpliendo 10 días y cuando entré acá, no tenía la expectativa total, todavía no podíamos decir que íbamos a pagar el salario de junio”, dijo.

“El porcentaje de recuperación prácticamente duplicó. En ocho días anteriores a mi venida, comparativamente con estos ocho días hasta ayer, exactamente poquito más del doble lo que ha ingresado”, añadió.

Refirió que estos ingresos le permitirá elaborar una calendarización para poder cumplir con el salario de los funcionarios, la deuda con la Caja de Jubilados Municipales y con compromisos crediticios.

Lea más: Asunción intervenida: “hurrera” de Nenecho usa máquinas municipales para trabajos particulares

Falta de fondos para asfaltar

En ese sentido, mencionó que desde la Dirección de Obras le informaron ayer que solamente hay fondos para tres días respecto a la cobertura de asfalto.

“Eso significa problema para nosotros, no podemos estar sin esos recursos que se utilizan para solucionar los problemas de barrios cuando hay baches y lluvias. Después de esta conferencia me voy a ir a ver cómo hacemos para que este fin de semana no tengamos un problema”, mencionó.

Con relación a la deuda con la Caja de Jubilados, mencionó que asciende hasta mayo a G. 18.000 millones.

Estación de buses se debe “reinventar”

El interventor, así también, refirió que verificó que la Estación de Buses de Asunción (EBA) se encuentra en estado de abandono. “A mí me parece que en la Terminal tenemos que hacer una cirugía mayor, ahí no hay nada que mantener. Ahí hay que transformar, reinventar ese lugar”, dijo.

Con relación a denuncias de cajas paralelas en la EBA, dijo que “difícilmente en una intervención uno va a encontrar o a sorprender con esas cuestiones. Son denuncias, no llegan de una manera responsable, porque siempre faltan documentaciones o falta mencionar a alguien y las denuncias quedan por el camino por eso”.

Lea más: Municipalidad de Asunción identifica a los mayores deudores del sector privado

No descarta más cambios

Igualmente, no descartó realizar más cambios dentro del gabinete municipal. “Nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, a medida que yo vea que tengo un impedimento o que vaya encontrando alguna situación que me haga dudar o que me impida avanzar al ritmo que queremos o creemos que tenemos que avanzar para dar mejores atenciones a la gente, voy a seguir cambiando”, mencionó.

En otro momento, Pereira indicó que están aplicando medidas para desburocratizar procesos y agilizar trámites en atención a los reclamos de los usuarios.