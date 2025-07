Bloqueo anunciado en el Paraná Guazú: Gobierno afirma que pidieron postergar la medida y trabajar en una mesa técnica

El titular del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, se refirió a la medida unilateral anunciada por Argentina, que contempla la posible suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú —zona conocida como “Lote Hidrovía Sur”—, dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (ARCA).

De concretarse, esta disposición —que cuenta con un plazo de 30 días— paralizaría a partir del 26 de julio los transbordos de combustible “de buques a barcazas” en este punto histórico de alijo, que fue habilitado en 1981 por la Prefectura Naval Argentina, clave para el ingreso de combustibles al Paraguay.

Jiménez señaló a este diario que el tema ya fue tratado el jueves pasado con el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en el marco de la LXVI Cumbre de Presidentes del Mercosur. Indicó que se espera una convocatoria a una mesa técnica de trabajo con autoridades paraguayas para abordar la cuestión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Bloqueo anunciado en el Paraná Guazú: el costo logístico del gasoil podría aumentar hasta 70%

“Se tocó el tema en la reunión bilateral con el ministro Caputo. Se le entregó toda la información al respecto y se hizo un pedido formal para postergar la medida y convocar a una mesa técnica de trabajo con autoridades paraguayas. Esto ocurrió el jueves. Se aguarda una respuesta al pedido; la embajada paraguaya en Buenos Aires está atenta”, explicó.

El ministro enfatizó que, dado el impacto que tendría esta medida en el Paraguay, se agotarán todas las instancias bilaterales para evitar su implementación. Además, señaló que nunca se han registrado problemas durante los transbordos en el kilómetro 171.

Cancillería también se expidió sobre el tema

Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó ayer, en horas de la tarde, que está trabajando con Argentina para “encontrar una solución a la situación creada con el transbordo de combustible en el km 171 de la Hidrovía Paraguay - Paraná”.

La institución resaltó que durante la Cumbre del Mercosur, los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano; de Industria y Comercio, Javier Giménez; y de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, dialogaron con el ministro de Economía de Argentina, Luis Andrés Caputo, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, respecto a “la situación creada con el trasbordo de combustibles en el kilómetro 171 y coincidieron en la necesidad de encontrar una solución al tema".

Agregó que, en paralelo, el presidente de la República, Santiago Peña, conversó con su par argentino, Javier Milei, y le reiteró la importancia de encontrar una salida consensuada y sostenible para garantizar la libre navegación y el normal abastecimiento de combustibles a través de la Hidrovía.

“A partir de ese diálogo, responsables del Gobierno argentino, junto con un equipo técnico paraguayo y representantes de la Embajada del Paraguay se encuentran trabajando coordinadamente para destrabar el tema en el menor tiempo posible”, expresa el escrito.

Lea más: Bloqueo anunciado por Argentina en el Paraná pone en riesgo suministro de combustible

Preocupación en el sector de combustibles

Por su parte, el presidente de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac) advirtió que la medida puede tener un alto impacto, tanto en el aumento de costos como en la provisión del producto.

Sospechan que la intención sería obligar a las empresas paraguayas a realizar sus transbordos en puertos argentinos, lo que implicaría un gran sobrecosto. “No quieren permitir más la carga directa de buques a barcazas, algo que se viene haciendo desde hace más de 30 años sin inconvenientes. Lo que busca Argentina es que descarguemos en un puerto argentino y que desde allí se carguen las barcazas”, explicó.

El empresario indicó que esto representaría una complicación logística significativa, además de un incremento importante en los costos.

Punto de alijo del Paraná Guazú no es una terminal portuaria

En este sentido, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Bernd Gunther, indicó que la información fue conocida a través de una nota interna filtrada entre la Dirección General de Aduanas y la Prefectura Naval Argentina. En ella se consulta si la zona de alijo cuenta con habilitación portuaria conforme a la Ley 24.093. De no ser así, advirtieron que dejarían de habilitar la zona para operaciones aduaneras de transbordo en un plazo de 30 días.

Gunther agregó que, en caso de deshabilitarse el punto del kilómetro 171, las barcazas paraguayas deberán trasladarse a terminales más alejadas, como las ubicadas en Paraná de las Palmas, lo que implicará mayores tiempos de espera y costos adicionales.

Subrayó que cambiar una operación logística establecida hace 40 años no es viable en apenas 30 días, y menos aún si la alternativa es menos eficiente, más costosa, más lenta y menos segura. Recordó que en estas cuatro décadas de operaciones no se han registrado derrames, explosiones ni incidentes mayores, lo que demuestra la seguridad del sistema actual. También remarcó que el punto de alijo del Paraná Guazú no es una terminal portuaria, por lo que no se comprende por qué la aduana argentina alega la falta de “habilitación portuaria” cuando no se trata de un puerto formal.