Bloqueo anunciado en el Paraná Guazú: el costo logístico del gasoil podría aumentar hasta 70%

El Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) se pronunció con preocupación ante la medida unilateral que anunció Argentina, que contempla la posible suspensión de las operaciones de transbordo en el kilómetro 171 del río Paraná Guazú —zona conocida como “Lote Hidrovía Sur”— dispuesta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero Argentina (ARCA).

El gremio advirtió que si la medida se concreta podrían paralizarse los transbordos de combustible “buque a buque” a partir del 26 de julio en este punto histórico de alijo, habilitado en 1981 por la Prefectura Naval Argentina, clave para el ingreso de combustible al Paraguay.

Según explicó el presidente del gremio, Bernd Gunther, la información fue conocida a través de una nota interna filtrada entre la Dirección General de Aduanas y la Prefectura Naval de Argentina, en la que se consulta si la zona de alijo cuenta con habilitación portuaria conforme a la Ley 24.093. De no ser así, advirtieron que en 30 días dejarían de habilitar la zona para operaciones aduaneras de transbordo.

Sin información oficial

Gunther aclaró que, hasta el momento, no emitieron ninguna notificación oficial desde Argentina, y que las operaciones siguen realizándose con normalidad. Sin embargo, señaló que, de implementarse esa decisión, el impacto para Paraguay sería grave, ya que por este punto se transbordan aproximadamente 2 millones de metros cúbicos de gasoil al año, es decir, unos 160.000 metros cúbicos al mes. Esta cantidad equivale al arribo mensual de 5 buques marítimos con cargas de 50.000 metros cúbicos cada uno, además de unas 60 barcazas de combustible que abastecen al país.

“El impacto que tendría esta medida en el precio del gasoil sería terrible. Podría aumentar hasta un 70% el costo logístico del gasoil, lo que inevitablemente se trasladaría al precio final. Aun si el alza no llega a esa magnitud exacta, lo cierto es que aumentará, y eso afectará directamente al consumidor”, advirtió Gunther.

Barcazas paraguayas enfrentarán más demoras y sobrecostos

Gunther agregó que en caso de deshabilitarse el punto del km 171, las barcazas paraguayas que actualmente realizan el trasbordo deberán trasladarse a terminales más lejanas, como las ubicadas en Paraná de Las Palmas, lo que implicará mayores tiempos de espera y costos adicionales.

“En lugar de tres días de operativa se requerirán entre ocho y doce días. Esto no solo triplica o cuadruplica el tiempo de la operación, sino que también genera una demora considerable para los buques marítimos que deben esperar a realizar el transbordo con barcazas de bandera nacional”, explicó.

Añadió que un buque marítimo ,que normalmente permanece tres días en el sitio, deberá quedarse hasta doce, lo que generará un costo de US$ 30.000 a 40.000 en concepto de demora, sin contar los gastos portuarios y logísticos adicionales que también deberán ser absorbidos por el consumidor final.

“Si se prosigue con este plan de no permitir más transbordos directos en el km 171, trasladar las operaciones al Paraná de Las Palmas implicará hasta un 70% de incremento en el costo logístico, debido a la demora de los buques, los costos de las terminales y la logística fluvial”, señaló.

Cambiar una operación de 40 años en 30 días es imposible

Gunther fue categórico al afirmar que cambiar una operación logística establecida desde hace más de 40 años no es viable en apenas 30 días, menos aún si la alternativa resulta menos eficiente, más costosa, más lenta y menos segura.

Finalmente, recordó que en estas cuatro décadas de operaciones en el kilómetro 171 no se han registrado derrames, explosiones ni incidentes mayores, lo que demuestra la seguridad del sistema actual. También aclaró que el punto de alijo del Paraná Guazú no es una terminal portuaria, por lo que no comprenden por qué la aduana argentina argumenta la falta de “habilitación portuaria”, cuando no se trata de un puerto formal.