Estiman que mipymes cierran el semestre con una disminución del 30% en facturación

Al hacer un balance del movimiento económico de las micro, pequeñas y medianas empresas al cierre del primer semestre del año, el presidente de la Federación de Mipymes del Paraguay (Fedemipymes), Luis Tavella, reconoció que el periodo fue especialmente “duro” para el sector.

Atribuyó esta dinámica al impacto de la inflación, que consideró se sintió más allá del 3% registrado oficialmente, que tuvo impacto directamente en el poder adquisitivo de los consumidores y, en consecuencia, los niveles de consumo.

“También tenemos una actividad económica afectada. La construcción, por ejemplo, tuvo una disminución y mucha gente trabaja en el sector. Si bien hay otros rubros que están trabajando más, en general hay una disminución y también impacta en las mipymes. En nuestro sector arrastramos una reducción (de facturación) durante todo el semestre y todavía no logramos el repunte”, señaló en conversación con ABC.

Según estimaciones de la Fedemipymes, se registró una disminución cercana al 30% en términos de facturación para las micro, pequeñas y medianas empresas. Tavella subrayó el impacto de la inflación en este cálculo y recordó que, más allá de la canasta básica, servicios de salud y otros rubros se han encarecido y golpeado el consumo.

Proyecciones para el segundo semestre

Aunque las proyecciones para lo que queda del año no son muy alentadoras, las mipymes no pierden la esperanza de lograr un repente hacia el cierre del año. No obstante, desde el sector se aclaró que la mejora dependerá de las inversiones públicas que se realicen y que puedan dinamizar el consumo y movilizar rubros como la construcción, donde se emplea un gran porcentaje de la población.

“Hay proyectos de obras públicas, pero todavía están ‘verdes’. Se licitaron, pero hasta que se mueva y arranquen, no se van a ver los beneficios y nos vamos a estar ‘comiendo’ el año”, explicó Tavella.

Se refirió además a las promesas gubernamentales de generar dinamismo a través de la construcción de viviendas y mencionó que, de concretarse, los efectos se van a empezar a sentir recién en el primer trimestre del año que viene, por lo que no hay mayores expectativas de repunte para lo que reste del año. “Mucho no se va a modificar el escenario para lo que resta del año”, indicó.

Buscan avanzar en el camino a la formalización

Para impulsar al sector y avanzar en términos de formalización, las mipymes están expectantes a que el Poder Ejecutivo de su “visto bueno” a la reglamentación de la reforma de la ley que los regula.

En enero pasado, se promulgó la reforma de la Ley N.º 4457/12, que regula a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de mejorar la competitividad, la formalización y la productividad en el sector, a través de incentivos fiscales, acceso al sector financiero, reducción de costos y simplificación de trámites. No obstante, a más de seis meses, en el sector aún aguardan que se apruebe la reglamentación de la normativa a fin de empezar a acceder a los beneficios que supone.

Según comentó el presidente de la Fedemipymes, el 88% del sector está compuesto por microempresas, que pueden cumplir con la exigencia del Registro Único del Contribuyente (RUC), pero aún necesitan contar con patentes comerciales y otras regulaciones sanitarias para completar su proceso de formalización y es ahí donde la reforma a la legislación de mipymes deberá jugar un rol clave.

“Necesitamos que la reglamentación a la reforma de la Ley de Mipymes sea firmada por el presidente con urgencia. A partir de ahí, se va a arrancar con el camino de la formalización: más de 300 mil empresas puedan ingresar a este camino”, remarcó.