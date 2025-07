Sin reformas de fondo, el sistema de salud en Paraguay quedará rezagado

Los países de América Latina y el Caribe están atravesando una transformación silenciosa, pero de gran alcance: el envejecimiento de su población y el avance de las enfermedades crónicas alteran las bases sobre las que se diseñaron los sistemas sanitarios de la región. El cambio demográfico es vertiginoso. Para mediados de siglo, la proporción de personas mayores de 70 años se duplicará o triplicará en la mayoría de los países, un fenómeno que solo encuentra paralelo en algunas economías de Asia Oriental, de acuerdo con el reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Al mismo tiempo, las enfermedades no transmisibles (ENT) (cáncer, males cardiovasculares, diabetes, dolencias renales) ya aportan entre el 48% y el 80% de la carga total de enfermedad, conforme con datos del Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, 2022), y su peso seguirá creciendo.