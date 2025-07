El déficit de la Caja Fiscal ya llegó a US$ 153 millones al primer semestre

Mes a mes el deterioro de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los funcionarios públicos, también conocida como Caja Fiscal, se viene profundizando y con ello también crece el monto que el gobierno debe desprenderse para cubrir esta diferencia, de acuerdo con el reporte que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a conocer ayer.

Según se desprende del reporte oficial, en junio el saldo rojo fue de G. 207.862 millones (US$ 26 millones al cambio vigente), que equivale a 43% de diferencia entre los aportes obtenidos y el pago de haberes jubilatorios a los beneficiarios. Los ingresos del mes sumaron G. 272.233 millones, mientras que los gastos totalizaron G. 480.096 millones.

Con este resultado el déficit acumulado en los seis primeros meses del año trepó a G. 1.226.241 millones (US$ 153 millones), que representa una brecha del 43% que se cubre en su mayor parte con los impuestos pagados por la ciudadanía. Con este resultado, se proyecta que el déficit al cierre del 2025, podría superar ampliamente los US$ 282 millones del año 2024. Desde el 2015 a la fecha, el déficit acumulado ronda los US$ 1.300 millones

Los ingresos acumulados de la Caja fiscal al primer semestre totalizaron G. 1.645.819 millones, mientras que los egresos o gastos sumaron G. 2.872.760 millones.

En el año 2024, el déficit fue de G. 2,21 billones , unos US$ 282 millones

La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 230.157 funcionarios activos aportantes, tiene registrado a 67.946 jubilados y 12.206 pensionados.

Los funcionarios activos aportan el 16% de sus ingresos, pero estos fondos no alcanzan para cubrir los gastos porque los beneficios son muy diferentes entre sectores, de ahí la importancia de impulsar una reforma, una de las promesas de este gobierno.

Necesaria reforma

Los datos al sexto mes del año realmente son alarmantes, pero el gobierno de Santiago Peña no da señales sobre el compromiso asumido de reformar el sistema de jubilaciones del sector público, más allá de los discursos y audiencias.

Recientemente, el Ejecutivo anunció la presentación de un paquete de siete leyes económicas, pero no estaba incluída la reforma de la Caja Fiscal. Al ser consultado el ministro de Economía Carlos Fernández sobre el tema, respondió que la reforma de la Caja Fiscal se presentará este año, y que espera que se pueda concretar antes del 31 de diciembre.

El Gobierno tiene como escenario un posible colapso total de las Cajas Jubilatorias para el 2028, año de elecciones, es decir, entrar en un déficit del 100% y, por ello, se realizaron recientemente audiencias en el Congreso donde se analizaron medidas urgentes buscando evitarlo. Ya adelantaron que las medidas serán impopulares, entre ellas, se podría tocar los años de jubilación de los funcionarios públicos.

Esta reforma incluiría por ejemplo, la edad de jubilación, los años de aporte, el porcentaje de aporte y los beneficios que recibe cada sector de funcionarios. Dentro de este paquete, una de las propuestas manejadas en la cartera de Economía y Finanzas es unificar a 62 años la edad para acceder a la jubilación.

El ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, dijo cuando se le consultó sobre la reforma de la Caja Fiscal, que “todos tenemos que estar sujetos a las mismas reglas”, en alusión a los militares y policías que generan más de la mitad del déficit. Sostuvo que todos los funcionarios trabajan hasta los 62 años y que no le parecía razonable que haya gente con beneficios muy especiales.

Los parámetros vigentes en la Caja Fiscal en cuanto a la edad mínima para la jubilación ordinaria es la siguiente: los funcionarios administrativos 62 años, el personal de enfermería y obstetricia, médicos, odontólogos, bioquímicos, psicólogos y trabajadores con discapacidad 55 años, mientras los magistrados judiciales 50 años.