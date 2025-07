Transporte público: pese a promesas, usuarios siguen sin ser convocados para revisión de la tarifa de pasaje

A pesar de la promesa de las autoridades de que los usuarios del transporte público tendrán participación en el proceso de actualización de la tarifa técnica del pasaje —que determina tanto el monto abonado por el usuario como el subsidio estatal—, así como en el estudio para trasladar directamente el subsidio a la tarjeta de billetaje de los pasajeros, hasta la fecha no han sido convocados por las autoridades.

Así lo confirmó hoy Griselda Yúdice, vocera de la Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama), quien señaló que en el acta de acuerdo entre el Centro de Empresarios del Transporte de Pasajeros del Área Metropolitana (Cetrapam), la Única Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) y el Viceministerio de Transporte (VMT), se había dejado constancia de que los usuarios tendrían participación.

“En el acuerdo de levantamiento del paro, ambos se comprometieron a convocarnos. Hasta ahora no hemos recibido ninguna convocatoria”, indicó Yúdice. Añadió que también se prometió la participación de los choferes sindicalizados, pero que, hasta la fecha, ellos tampoco han sido convocados. “Sería el colmo que vuelvan a incumplir su acuerdo”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Transporte público: ministra afirma que usará “fondos públicos” para la reforma, pero no explica de dónde saldrán

Usuarios siguen sufriendo un pésimo servicio

Asimismo, Yúdice enfatizó que, a pesar del levantamiento del paro anunciado, los usuarios siguen sufriendo las reguladas, mientras que el Gobierno aún no presenta su plan de reforma.

“Tanto el levantamiento del paro, como la reforma prometida y hasta ahora no presentada, no van a mejorar el servicio de inmediato, que es lo que necesitamos los pasajeros. El VMT debe tomar medidas para mejorar ahora estos puntos: transbordo gratuito, carriles exclusivos, paradas establecidas, renovación de la flota, reingeniería de los itinerarios. Esto debe hacerse mientras se desarrolla la reforma”, señaló.

Advirtió que, de no tomar medidas inmediatas, los usuarios seguirán padeciendo las consecuencias.

Lea más: Subsidio directo a usuarios de buses: ¿Qué instituciones integrarán la mesa técnica?

Por ahora, el Gobierno está priorizando la realización de un estudio para actualizar los coeficientes de la estructura tarifaria, dando prioridad al coeficiente de flota, tal como se acordó con los gremios de transportistas. Este análisis se realizará en la Mesa Técnica del Consejo Asesor de Tarifa, tomando como referencia técnica a la Asociación Nacional de Transporte Público (ANTP) de Brasil.

Sin embargo, los pasajeros aún no han sido convocados para integrar la mesa. “La actualización con la ANTP es positiva porque sincerará los costos, y deberían cumplirse los estándares de un servicio básico digno, pero la mejora no se va a sentir mientras no se exija a los empresarios un servicio mínimo y no se invierta en otras áreas”, advirtió.

Queremos saber cómo se financiará la reforma

Por último, Yúdice cuestionó que la tarifa cubre solamente el servicio actual, pero no constituye una inversión para el cambio. Criticó que el Gobierno tampoco pueda informar claramente cómo financiará la reforma del transporte.

“Queremos la reforma, pero no terminan de presentarla y mucho menos de explicar cómo la van a financiar, así que suena a otra mentira”, manifestó.

Justamente, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, afirmó ayer que la reforma del transporte público será financiada con “recursos públicos”, aunque no pudo precisar el origen de los fondos. El proyecto de ley aún no ha sido presentado al Congreso, a pesar de las reiteradas promesas del Gobierno. La ministra aseguró que será entregado esta semana.