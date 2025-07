Lo que dijo el ministro de Economía sobre deuda de US$ 150 millones que reclaman las constructoras

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, afirmó que consultará con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para esclarecer la situación de la deuda de US$ 150 millones que reclaman las constructoras, concretamente por la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco).

El titular del MEF dialogó con la prensa durante el Foro Internacional de Ingeniería “Fiing 2025”, organizado por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CIP). Consultado sobre la millonaria deuda, Fernández Valdovinos aseguró no contar con detalles precisos del reclamo y expresó sorpresa por la cifra mencionada por los gremios.

Incluso, durante su ponencia, se jactó de que el Gobierno “no arrastra deudas acumuladas”, en marcado contraste con el reclamo de los constructores. “La verdad que no sé por qué me dijeron US$ 150 millones”, declaró ante los periodistas.

La deuda del Gobierno, según Capaco

Según Capaco, del monto total, US$ 50 millones corresponden a intereses arrastrados del gobierno anterior y otros US$ 100 millones a certificados de obra impagos del año pasado y el presente. En cambio, Fernández Valdovinos sostuvo que, hasta donde él sabe, las partidas presupuestarias están asignadas y subrayó la necesidad de diferenciar entre facturas presentadas y obligaciones efectivamente reconocidas como deudas.

“No sé de dónde he quitado US$ 150 millones. Nosotros le habilitamos el plan de caja al MOPC. Hay que hacer una diferencia: el hecho de haber presentado una factura no genera deuda todavía. Cuando se termina todo el proceso ahí genera deuda. Por eso me extraña lo de los US$ 150 millones”, sostuvo.

Finalmente, el ministro aseguró que indagará con el MOPC para obtener datos precisos sobre la situación y reiteró su disposición a interiorizarse sobre el reclamo planteado por el sector de la construcción.

