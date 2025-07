Economista dice que la “reforma” que promete Peña es solo un cambio de organigrama “gatipardiano”

Consultado sobre si el paquete de leyes del gobierno de Santiago Peña, que promocionó como el que reformará el Estado y atraerá inversiones al país, es efectivamente como lo plantea el titular del Ejecutivo, el economista Víctor Raúl Benítez respondió que no, debido a que lo que más plantea es un cambio en los organigramas de los ministerios, no así una salida del primitivismo productivo y del capitalismo “de secuaces”.

“El Paraguay no está haciendo ninguna reforma estructural que pueda potenciar o desarrollar, impulsar, mejor dicho, valga la redundancia, el crecimiento potencial de la economía paraguaya. Nosotros tenemos que salir del primitivismo productivo y del capitalismo de secuaces”, sostuvo.

Agregó que el gobierno se preocupa solamente de un trípode - o una trifecta, en términos de economistas -, que es el equilibrio monetario, de una inflación controlada, equilibrio cambiario - que el dólar no se dispare - y equilibrio fiscal, volver al menos 1,5% sobre el PIB, lo que fue la preocupación del gobierno en estos primeros 24 meses.

“Esto, en un país serio, cambios que hay en los organigramas no salen como grandes cosas. Esto ni en Curitiba no te van a contar que saco de acá esto y llevo allá en el organigrama. Sacar un globo de Navidad de acá y llevar otro globo de Navidad allá. Eso no es nada. El Ministerio de Industria recibe al de Minas y Energía, es sacar de acá y llevar allá, no sé qué es lo que puede cambiar realmente”, aseveró.

Paquetes de leyes del gobierno no cambian nada

De las reformas planteadas por el gobierno de Santiago Peña, la del transporte público, a criterio del economista Benítez no ocurrirá, debido a que no existe un sistema integrado de transporte donde se le paga por redondo a los transportistas y se establece un horario estricto de salida, como también las paradas obligatorias.

“En cualquier esquina le paramos y el gobierno libera eso. Y si no se le pone las exigencias en materia de calidad y cantidad del micro, del aparato, del bus, no va a pasar nada. Es papo furado, como dicen en el Brasil”, aseguró.

De los incentivos fiscales, indicó que el gobierno se basa nuevamente en darle unas excepciones impositivas a empresas para que vengan a invertir con la ley 6090, con cuestiones de Impuesto de Distribución de Dividendos y Utilidades (IDU) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para inversiones nacionales y extranjeras, pero eso no va a compensar, por ejemplo, las asimetrías con otros países a donde sí van las inversiones en términos de infraestructura física de servicios básicos.

“La luz no se corta en Curitiba y acá en Yaguarón se corta toda la tarde, desde diciembre ya no hay más luz de tarde. Sé por qué trabajé en el mundo de las confecciones. Y a la tarde no se trabaja, ya desde Itá se corta la luz toda la tarde. Cuando llegue enero, te quiero ver”, criticó.

Asimetrías de Paraguay

Víctor Benítez señaló que las asimetrías de mediterraneidad, lo que hace que sea muy distante a Paraguay para traer insumos, maquilar y llevarlos a los grandes mercados, no se van a solucionar con el descuento del IVA y del IDU. “Es una vyresa, se dice en francés eso”, refirió.

Dijo que la ley del mercado de valores y productos sí podría mejorar las condiciones para atraer a inversionistas, porque puede mejorar la desintermediación financiera, que los actores económicos no se financien solo en el sistema financiero, sino que se financien más en el mercado de capital.

También vio que con la propuesta que deroga el inciso f) del artículo 33 de la Ley N.º 2828/2005 del Turismo, por el que se obliga a las aerolíneas a pagar un porcentaje mínimo del valor del pasaje a las agencias de viaje, van a salir perdiendo las agencias, lo cual cree que no va a cambiar mucho en cuanto estructura y desarrollo económico.

“La reforma integral del proyecto de maquila sí puede ser, porque van a digitalizar los procesos. Yo te quiero contar en el Brasil, el despacho de aduana es sin papeles. Hay paraguayos, grandes empresas de Ciudad del Este, importan vía Santa Catarina, sin papeles y viene al Paraguay la mercadería. Entonces, hay que ir hacia sin papel. La política nacional de producción de bienes informáticos y telecomunicaciones son incentivos, otra vez generalmente son extensiones también impositivas”, indicó.

Generación de energía y ley de arbitraje

Víctor Benítez dijo que la energía renovable, que puede ser no convencionales, no hidráulicas, debe apuntar hacia la generación de energía distribuida, que podría ser que aquellos edificios o zonas que tengan paneles solares puedan acumular y venderle a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) todo lo que excede del consumo.

“Y por último, la ley de arbitraje. Puede ser para darle mayor seguridad jurídica, pero mientras el Fiscal General del Estado diga que el 70% de los casos él no va a investigar y solo el 30 él va a investigar de los casos de delitos de cualquier naturaleza en el Paraguay, esta es ley de arbitraje no sé, no sirve a nada”, concluyó.

Insistió en que no hay ningún cambio rupturista ni estructural en la propuesta del gobierno, ya que si esa es la intención del gobierno, debería cambiar la inversión en educación, aumentándola de 3% del PIB al 6% del PIB, o reajustar el 3% del PIB que se invierte en salud para alcanzar el 6%, considerando que los gastos de intereses de deuda están llegando ya a alcanzar al presupuesto de salud y al presupuesto de educación por separado.

Peña hace cambios “gatipardistas”

“No cambió nada. Esto es lo que se llama cambio gatopardiano, el cambio para que todo siga igual. No hay nada que pueda decir que vamos a vivir mejor en términos, por ejemplo, de incrementar el consumo de las familias. El consumo de las familias se va a incrementar si sacamos a mucha gente de la esclavitud financiera de Inforcomf, como acaba de hacer Lula (presidente de Brasil). Él acaba de sacar del Serasa de los sistemas de protección al crédito a más de 40 millones de brasileños y subió el consumo de las familias en Brasil”, señaló.

Criticó que Santiago Peña prometió 20.000 casas sociales por año, y a números concretos, solamente concluyó 6.000 el año pasado, por lo que ahora este año tendrá que hacer 20.000 más las 14.000 que debe del año pasado. “34.000 casas sociales tiene que entregar el señor Peña”, fustigó.

Dijo que no pasó nada con el gobierno porque son exclusivamente coyunturalistas, monetaristas que buscan solamente los tres equilibrios. “Yo no confío absolutamente en Santiago Peña y no confío absolutamente en Carlos Fernández Valdovinos. Ellos no van a cambiar estructuralmente la economía paraguaya. Yo creo que tenemos que chuparnos 3 años más y esperar la alternancia. Solo la alternancia puede hacer cambios estructurales en la salud, en la educación, en la logística de los paraguayos, porque este gobierno no tiene la menor intención”, aseveró

“Yo soy el economista de la heladera vacía, ustedes ya me conocen y la heladera continúa vacía porque tenemos una inflación en alimentos que interanual está por encima del 20% si bien 3%, 4% nomás es la promedio”, sentenció.

Cuestionó que el Partido Colorado gana elecciones con déficit fiscal y con deuda pública, que ahora ya pasó el 41% del PIB, encima de US$ 19.000 millones para mantener a la clientela política que, a lo que llamó “el costo del abrazo republicano. Hoy cuesta más de US$ 1.000 millones a intereses de la deuda pública”, expresó.

Agregó que este país es el único donde el objetivo es que la política continúe siendo la principal actividad privada con fines de lucro del Paraguay. “¿Cuánto gana un grupo económico cuando obtiene el poder? Según el BID 3,9% del PIB se malgasta y se roba en el Paraguay por año. Eso es US$ 2.000 millones por 5 años acá de US$ 10.000 millones en un periodo de gobierno. Es el botín del abrazo republicano”, finalizó.