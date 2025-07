¿Qué es Atómico 3, la empresa cripto paraguaya denunciada penalmente en Argentina?

Según su página web (https://www.atomico3.io/#/), Atómico 3 -la empresa denunciada penalmente por la Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina- es una compañía legalmente constituida en la República del Paraguay, dedicada al desarrollo y optimización de la actividad minera. “En particular a la minería del litio”, aclara.

Dice que aportan a la actividad minera, la herramienta de la tokenización (de sus reservas de litio certificadas), buscando con esto innovar y revolucionar la industria de la electromovilidad a nivel mundial. “Mediante la conversión de dichas reservas de litio certificadas en tokens digitales, facilitamos a la industria la financiación de su operatoria”, detalla.

Atómico 3 fue suspendida y denunciada penalmente por la CNV ante la Justicia al considerar que podría tratarse de una defraudación y una estafa disfrazada de proyecto productivo, publicó semanas atrás el diario Clarín en el vecino país.

La empresa tenía la autorización de la CNV desde enero de este año, cuando recibió la aprobación para figurar dentro del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) con el registro N° 103 (ID Extranjero 801440521). “Es la primera vez que el organismo revoca un permiso otorgado con anterioridad a una de estas firmas PSAV, una figura que comenzó a aplicarse en el último año ante el boom del sector”, explican en la publicación.

Pablo Rutigliano figura como el CEO y fundador de Atómico 3, y además se presentaba como presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio. Con ese cargo, llegó incluso a firmar un memorándum de entendimiento con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones de nuestro país, Claudia Centurión.

La firma cripto indica que contribuye “al desarrollo de su actividad integral, y a la transición hacia un futuro más sostenible”.

El token Atómico3, bajo la sigla “AT3”, está diseñado para representar la tokenización de las reservas de litio, sostiene en su web. Además, informa que la emisión actual de AT3 es de 100,000,000,000 tokens, cada uno respaldado por reservas certificadas de litio conforme a las normas internacionales NI 43-101.

Sin respaldo

Sin embargo, según la publicación de La Nación de Argentina, la CNV solicitó información a la sociedad y también al Ministerio de Minería de San Juan. A partir de las pruebas recabadas, el organismo concluyó que: No existe una explotación de litio, sino un permiso de exploración; los permisos no están a nombre de Atómico 3, sino de un tercero; y que las probabilidades de hallar litio son “bajísimas”, y no hay documentación técnica que respalde siquiera esa posibilidad.

“Detrás de este proyecto podría haber algo distinto a lo promocionado, lo que haría suponer la posible existencia de un fraude”, concluye la CNV en su dictamen, de acuerdo a la publicación.

ABC intentó contactar con Rutigliano y con Ezequiel Canclini, quien figura como presidente de Atómico 3 en su página web, pero sin éxito en ambos casos.