Denuncian en Argentina a firma cripto ligada al litio y con sede en Paraguay

La denuncia fue presentada por la Comisión Nacional de Valores de Argentina (CNV), que además suspendió de forma preventiva a Atómico 3 del registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), lo que le impide operar en ese país.

Según la CNV, la empresa promocionaba un emprendimiento minero basado en litio que no cuenta con respaldo técnico ni legal. La investigación reveló que: No existe una explotación de litio, sino apenas un permiso de exploración; el permiso no está a nombre de Atómico 3, sino de un tercero; las probabilidades de hallar litio son “bajísimas”, y no hay documentación técnica que respalde el proyecto. Así lo publicaron varios medios de comunicación de la Argentina.

La CNV concluyó que detrás del negocio podría haber “algo distinto a lo promocionado”, y sugirió la posible existencia de un fraude financiero basado en activos digitales.

Lea más: Cámara pretende que el litio sea considerado un commodity

El vínculo paraguayo con empresa ligada al litio

El empresario argentino Pablo Rutigliano, presidente de Atómico 3 y de la autodenominada Cámara Latinoamericana de Litio, fue quien firmó el año pasado un memorándum de entendimiento con la ministra de Obras Públicas y Comunicación, Claudia Centurión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, en la foto del acto de intercambio de documentos, el que apareció fue el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, junto con los representantes del citado gremio. La imagen fue publicada por medios tanto de Paraguay como de Argentina.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El objetivo declarado del memorándum era explorar modelos de negocios que planteaban de reservas de litio como respaldo de criptoactivos, un concepto que combina minería y blockchain.

Posición del Gobierno de Paraguay

Consultado por ABC, el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, confirmó que el documento fue firmado, pero aclaró que no implicaba compromisos operativos ni respaldo del Estado paraguayo.

“Nos hemos cuidado mucho de deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Solo se trataba de entender un modelo de negocio que podría aplicarse en el futuro, pero no hubo ningún avance ni resultados”, explicó Bejarano.

El viceministro agregó que en Paraguay no existe ninguna reserva certificada de litio, y que el país se encuentra apenas en una “etapa prospectiva insipiente”.

Lea más: Holding invierte US$ 30 millones en busca de litio comercial en el Chaco

Bejarano también indicó que no hay contacto actual con la Cámara Latinoamericana de Litio, y que las empresas que están realizando prospecciones reales en el Chaco paraguayo no tienen relación con la entidad encabezada por Rutigliano.

Respecto a la criptomoneda asociada al litio que impulsaba Atómico 3, dijo no tener conocimiento previo y aclaró que no sigue el mundo cripto: “El único interés era entender cómo una reserva certificada podría usarse como respaldo para activos digitales. Pero no hubo ningún aprendizaje ni continuidad”.

No se informaron de más reuniones

Desde el momento de la firma del memorándum, no hubo nuevas reuniones ni propuestas formales. El Gobierno paraguayo, según insistió Bejarano, se desvincula por completo de las actividades de Atómico 3 y de la Cámara que preside Rutigliano.

La denuncia en Argentina, sin embargo, deja en evidencia cómo una empresa que ahora enfrenta serias acusaciones por posible fraude logró no solo constituirse legalmente en nuestro país sino también establecer un vínculo institucional a través de una supuesta cámara, lo que abre interrogantes sobre los filtros aplicados para este tipo de convenios.

Lea más: El litio en el Chaco está en agua salada, dicen

Lo que dice el viceministro

“Este memorándum firmó la ministra de Obras Públicas de Comunicaciones, de quien depende este viceministerio. Yo simplemente les entregué esta copia firmada en el despacho, que es esa foto que salió en aquella publicación, que ellos la realizaron. Realmente nosotros no le hemos dado publicidad porque no había mucho que publicitar”, expresó el viceministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sobre el acuerdo firmado con la Cámara Latinoamericana de Litio, encabezada por el empresario argentino Pablo Rutigliano, presidente de Atómico 3.