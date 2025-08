Paraguay exporta a Taiwán carne porcina por valor de casi US$ 3 millones

Según datos publicados por la misma embajada de Taiwán en Paraguay en sus cuentas de redes sociales, al cierre de julio, Paraguay exportó 10.261 toneladas de carne porcina, por un valor de US$ 2,952 millones.

Destacan que esto representa un aumento del 68 % en volumen y del 69 % en valor y recordaron que Taiwán sigue siendo el principal destino de las exportaciones de carne porcina, absorbiendo el 84 % de los envíos.

Además, cabe recordar que entre enero y junio de este año se exportaron más de 7.831.880 kilos de productos de la especie porcina, entre carne y menudencias, los que generaron un ingreso de US$ 22.120.350.

Según destacaron, fue el mejor semestre para los envíos del sector en los últimos cinco años, según se desprende de las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Crecimiento de exportación de carne porcina

Según los datos oficiales, mientras en 2021 los envíos del sector porcino en el primer semestre sumaban US$ 4.265.884, en este 2025 ya alcanzaron US$ 22.120.350.

Comparando el 2024 y el 2025, se ve un crecimiento de 58,8% del ingreso de divisas, al considerar el salto de US$ 13.926.822 a US$ 22.120.350. Respecto al volumen, así como también se registró un incremento en torno al 57%, de 4.931.379 kilos a 7.831.880 kilos.

Hasta junio de este año, Taiwán acaparó el 83% de los envíos del sector productor de carne porcina, con 5.733.734 kilos por US$ 18.367.594, delante de Uruguay, con 1.149.724 kilos, por US$ 2.430.481 (11%); Brasil, con 506.953 kilos por US$ 758.275 (4%); y Georgia, con 334.992 kilos por US$ 501.865 (2%).

Desde el 5 de julio, la carne porcina ingresó con arancel cero al mercado taiwanés, según anunció el Poder Ejecutivo.