Exportaciones de carne porcina trajeron 58% más de divisas: Taiwán es el principal destino

Al considerar el desempeño de estos productores entre enero y junio, podrá comprobarse que nuestro país exportó 7.831.880 kilos de productos de la especie porcina, entre carne y menudencias, los que generaron un ingreso de US$ 22.120.350. Se trata del mejor semestre para los envíos del sector en los últimos cinco años, según se desprende de las estadísticas del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Según los datos oficiales, mientras en 2021 los envíos del sector porcino en el primer semestre sumaban US$ 4.265.884, en este 2025 ya alcanzaron US$ 22.120.350. En los últimos años, Taiwán se posicionó como el principal mercado de este producto paraguayo.

Solo al comparar el mismo periodo entre 2024 y 2025, se evidencia un crecimiento de 58,8% del ingreso de divisas, al considerar el salto de US$ 13.926.822 a US$ 22.120.350. Respecto al volumen, se observa un incremento en torno al 57%, de 4.931.379 kilos a 7.831.880 kilos.

Carne porcina: los principales mercados de venta

Hasta junio de este año, Taiwán atrajo el 83% de los envíos del sector productor de carne porcina, con 5.733.734 kilos por US$ 18.367.594. Le sigue Uruguay, con 1.149.724 kilos, por US$ 2.430.481 (11%); Brasil, con 506.953 kilos por US$ 758.275 (4%); y Georgia, con 334.992 kilos por US$ 501.865 (2%).

Desde este 5 de julio, la carne porcina ingresará con arancel cero al mercado taiwanés, según anunció el Poder Ejecutivo. De ahí que hay gran expectativa ante impulso que esta medida podría significar para la producción porcina nacional.

Según las proyecciones oficiales, a partir del trato “preferencial” para los productos porcinos paraguayos, los envíos pueden incrementarse hasta US$ 100 millones anuales, además de duplicar los empleos directos generados por el sector, que se calcula rondan los 5.000 en la actualidad.

Exportación de distintos tipos de carne

Hasta junio pasado, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 1.305.312.585, equivalentes a 349.728.269 kilogramos, según se desprende del último informe del Senacsa. La carne porcina va ganando cada vez más relevancia en el complejo cárnico, aunque la proteína bovina sigue representando el ítem de mayor valor.

Al cierre del semestre, Paraguay exportó un total de 185.143.275 kilos de proteína bovina a 48 países. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 1.056.135.495 desde el 1 de enero al 30 de junio de este año.