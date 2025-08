Deuda pública: pagos en el primer semestre aumentaron 35%

Los datos sobre deuda pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), correspondiente al mes de junio, revelan que los pagos a los acreedores locales e internacionales aumentaron 35,5% en comparación con el mismo periodo de 2024.

A junio del año pasado se pagó US$ 879,4 millones por las deudas contraídas por el gobierno central y las entidades descentralizadas, en tanto que en el mismo periodo del presente ejercicio el monto abonado asciende a US$ 1.192,2 millones.

Lea más: Deuda externa: Contraloría destaca que en diez años aumentó 292,5%

Son US$ 312,8 millones más para estar al día con los acreedores nacionales e internacionales por los préstamos otorgados o la adquisición de bonos del Tesoro.

Los pagos incluyen las amortizaciones o pagos de capital, intereses, comisiones y otros cargos contemplados en los respectivos contratos o convenios realizados con los acreedores.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe del MEF indica que en enero se pagó US$ 52,4 millones, en febrero US$ 113,8 millones, en marzo US$ 565,4 millones, en abril US$ 105,1 millones, en mayo US$ 161,1 millones y en junio US$ 194,4 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Deuda pública: Tesoro destinó US$ 55,5 millones más para pago de intereses

Los pagos realizados desde el gobierno central sumaron US$ 1.043,6 millones, que representa el 2,2% del PIB; y desde las entidades descentralizadas US$ 148,7 millones, que representa el 0,3% del PIB, según el informe del MEF.

Dentro de este paquete, específicamente en lo que respecta a los intereses la administración central abonó al mes de junio US$ 430,7 millones y la administración descentralizada US$ 54,6 millones.

Deuda pública total

El informe del MEF da cuenta que al cierre del primer semestre el saldo de la deuda pública ascendió a US$ 19.085,4 millones, que equivale a 40,9% del PIB.

Comparando el monto de la deuda del primer semestre con los US$ 18.083,2 millones, equivalente a 40,2% del PIB, registrado al final del ejercicio fiscal 2024, los compromisos del país se incrementaron más de US$ 1.000 millones.

Lea más: Deuda estatal frena crecimiento de la construcción: empresas reclaman pago de US$ 150 millones

Al gobierno central le corresponde US$ 17.072 millones, que representa el 89,5% de a deuda total y el 36,6% del PIB; en tanto a las entidades descentralizadas, con garantía soberana, les corresponde US$ 2.013 millones, equivalente al 10,5% del total y al 4,3% del PIB.