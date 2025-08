Deuda externa: Contraloría destaca que en diez años aumentó 292,5%

La Contraloría General de la República presentó ayer a consideración del Congreso su informe y dictamen sobre el informe financiero 2024 elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El objetivo del dictamen, según la entidad, es avaluar la consistencia de la información financiera y presupuestaria, emitiendo opinión sobre la confiabilidad de los estados financieros consolidados del sector público.

Señala que el procedimiento se enmarca dentro de lo que disponen los artículos 282 de la Constitución Nacional, 69 de la Ley Nº 1535/99 y atribuciones conferidas por la Ley Nº 276/94 orgánica de la Contraloría.

El ente menciona en un resumen del informe, que realizó 2.751 actividades de control a los organismos y entidades del Estado (OEE).

Uno de los puntos abordados en el informe es la deuda pública, que incluye a la administración central y entidades descentralizadas, específicamente en lo que respecta a los compromisos externos desde el año 2015 a 2024.

Los datos indican que el saldo de la deuda externa experimentó un crecimiento sostenido del 292,5% en los últimos diez años.

El monto pasó de US$ 4.012 millones en 2015 a US$ 15.749 millones a finales del 2024, lo que representa un aumento total de US$ 11.736 millones en el referido periodo.

La deuda externa es la contraída con los organismos financieros internacionales, agencias de gobiernos y emisión de bonos del Tesoro en el mercado internacional, para la ejecución de proyectos en los diversos sectores, principalmente inversiones en infraestructura.

Comisiones pagadas en 2024

El ente de control también menciona las comisiones pagadas por el país por los montos no desembolsados de préstamos, correspondiente al ejercicio 2024.

Explica que las comisiones son costos financieros estipulados en los contratos de préstamos con organismos multilaterales, gobiernos extranjeros y sus agencias.

Añade, que se calculan sobre los saldos de los préstamos aprobados, pero que aún no fueron desembolsados o utilizados.

Los datos dan cuenta que el año pasado el Estado pagó más de US$ 13 millones en concepto de comisión por montos no desembolsados. Del total, la administración central abonó US$ 9,4 millones y la administración descentralizada, US$ 3,6 millones.

Saldo de la deuda pública a mayo

El último informe emitido por el Ministerio de Economía al mes de mayo del presente ejercicio, da cuenta que el saldo de la deuda pública total asciende a US$ 19.026,7 millones, que representa 41,2% del PIB.

La deuda externa representa US$ 16.658,8 millones, que equivale a 36,1% del PIB; y la deuda interna, US$ 2.367,93 millones, que equivale a 5,1% del PIB.

Al quinto mes del año el saldo de la deuda pública ya aumentó US$ 943,5 millones, en comparación con el cierre del año pasado.

Según los datos del MEF, el 53,6% de la deuda total proviene de la emisión de bonos del Tesoro, colocados en el mercado local e internacional; el 43,5% proviene de préstamos otorgados por organismos financieros internacionales; y el 2,9% de la ejecución de obras públicas bajo la Ley N° 5074/2013 o “ley llave en mano” como también se lo conoce.