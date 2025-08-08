Infraestructura en transporte y electricidad concentra mayor volumen de préstamos

En cuanto a la ejecución por sector, la infraestructura acapara la mayor proporción del financiamiento externo. El 48,34% del total de préstamos en ejecución corresponde a obras de transporte, mientras que un 25,15% se destina a infraestructura eléctrica.

Es decir, más del 73% del financiamiento externo vigente se concentra en estos dos sectores, que son claves para la conectividad y el desarrollo energético del país.

Otros sectores que reciben parte del financiamiento son agua y alcantarillado (9,35%), planificación y modernización del Estado (3,29%), agricultura y ganadería (3,15%), y salud (3,65%). En cambio, educación y vivienda tienen una participación reducida, con 2,91% y 2,16%, respectivamente, lo que refleja una menor priorización relativa dentro del esquema de préstamos externos en curso.

Financiadores

Con el objetivo de financiar distintos programas y proyectos impulsados por entidades públicas, los organismos multilaterales y bilaterales conceden préstamos bajo condiciones específicas, las cuales varían según el acreedor. Estos desembolsos se ejecutan conforme al grado de avance de los programas y proyectos a cargo de los respectivos organismos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Hasta junio de 2025, el total acumulado de desembolsos asciende a US$ 1.664,9 millones. De ese monto, la Administración Central recibió US$ 1.434,3 millones, de los cuales 8,4% provino de financiamiento otorgado por organismos multilaterales y bilaterales, mientras que el 91,6% corresponde a recursos obtenidos mediante emisión de bonos. Por su parte, la Administración Descentralizada acumuló desembolsos por US$ 230,6 millones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dentro de la clasificación de la deuda pública total correspondiente a la Administración Descentralizada, y considerando las instituciones que cuentan con garantía del Gobierno, se destacan la ANDE, con un saldo de US$ 1.038,9 millones y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con US$ 955,7 millones.

Finalmente, los datos evidencian que los préstamos externos del país están fuertemente orientados al desarrollo de infraestructura física, lo cual responde a una estrategia de impulso al crecimiento económico mediante inversión en obras públicas y energía.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.