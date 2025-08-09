Aumentos en productos impactan en la gastronomía y hábitos de consumo, revela ARPY

Las frutas y las verduras llegaron a registrar un incremento que alcanzó el 38%, mientras que la carne registró un “aumento general del 13%”, según cálculos realizados por la APRY y dados a conocer por su presidente, Oliver Gayet.

Según el empresario, algunos cortes especiales de carne, como el lomito, alcanzaron un incremento del 70% en comparación a valores anteriores, algo que sin duda alguna impacta masivamente en el sector.

“Eso nos afecta a nosotros; eso afecta al consumidor de los restaurantes. Tenemos que hacer los reajustes de los precios, muchas veces comiendo margen de beneficio de nosotros para no traspasar todo al cliente y para que el cliente todavía siga viniendo a disfrutar”, comentó.

También detalló que hay varias “estrategias” para mitigar el impacto, entre las que se encuentran reducir las porciones, aunque de momento evitan recurrir a esa alternativa.

Cambio en el hábito de consumo

Otro punto que mencionó el gastronómico es que una persona que iba una o dos veces por semana a “restaurantes finos”, ahora lo hace solamente una vez si es que continúa haciéndolo, o caso contrario, ya opta por opciones más económicas como la comida rápida.

“Sigue yendo, sigue saliendo, pero opta por otros tipos de opciones y una calidad diferente. La gran mayoría de los restaurantes que se están abriendo son de comida rápida; opciones más económicas. Hay una diferencia en el consumo”, concluyó.

