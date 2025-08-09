Cortes programados de ANDE para este sábado: sepa dónde no habrá luz

Son varias las regiones donde la ANDE prevé cortes de energía eléctrica para realizar los trabajos programados de este sábado. Una de las regiones es la metropolitana.

La zona 1, comprendida desde la calle Will de Ávalos, 18 de Julio hasta Monseñor Andreu, desde 24 de Mayo, Virgen del Rosario hasta Will de Ávalos, desde San Vicente de Paul esquina 24 de Mayo y Monseñor Andreu del barrio Republicano de Asunción, de 08:00 a 18:00 se realizará el cambio de conductor en media tensión de línea desnuda a protegida. La unidad responsable es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

La zona 2, comprendida desde la calle Tte. 2° Eladio Escobar esquina Cap. Pedro Fabio Martinez y Mayor Leandro Aponte del barrio San Jorge de Asunción, de 08:30 a 17:00 se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado. La unidad responsable es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 3, desde Quesada esquina San Roque González de Santacruz y Charles de Gaulle, del barrio Recoleta de Asunción, de 06:00 a 09:00 se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida. La unidad responsable es el departamento de Atención al Cliente.

Cortes en Central

En la zona 4, en la calle Ombú 15 de Noviembre, desde San Antonio hasta la calle de la Cooperativa de Los Retornados del barrio Kennedy de Capiatá, de 08:00 a 18:00, se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida. La unidad responsable es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 5, desde la calle San Blas, Yaguarón hasta Calle Tres, Zona de la Escuela Gda. N°4076 del barrio San Blas de Itá, de 08:00 a 18:00 se realizará el cambio de conductor en media tensión a línea desnuda a protegida. La unidad responsable es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

En la zona 6, en Santa Rosa desde Ruta PY02 Mcal. Estigarribia hasta desvío a Pindolo, Areguá, del barrio Mbokajaty del Norte de Itauguá, de 08:30 a 18:00, se realizará la adecuación de estructura de media tensión y el retiro de línea media tensión. La unidad responsable es el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

En la zona 7, en la calle González Alsina, desde avenida La Victoria y Dr. Eligio Ayala, del barrio San Luis de San Lorenzo, de 08:00 a 16:00, se realizará el cambio de conductor de baja tensión desnudo a preensamblado y la adecuación de estructura de Baja Tensión. La unidad responsable es el Área de Comunicación Social y Operación de Redes de Distribución.

Cortes en la región sur

En la zona 1, Zona Cuatro Potrero de Itapúa, de 07:30 a 17:30 se realizará el cambio de conductor y adecuación de línea de media tensión. La unidad responsable es el Dpto. Operación de Distribución Regional Sur.

En la zona 1, Tirol, Yacutinga de Itapúa, de 07:00 a 17:00 se realizará el cambio de conductor y adecuación de línea de M media tensión. La unidad responsable es el Dpto. Operación de Distribución Regional Sur.

También anuncian trabajos programados en subestaciones con interrupción del suministro de energía eléctrica en la Región Norte.

En la zona 1, en las ciudades de Liberación, Chore, Barrio San Pedro y comunidades aledañas, de 04:00 a 06:00 realizarán la repotenciación de la línea de transmisión de 220 kv entre la subestación Santa Rosa del Aguaray y Subestación barrio San Pedro. La unidad responsable es el Departamento de Operación de Distribución Regional Norte.

Recomendaciones ante cortes

Recomiendan tomar las medidas preventivas en las zonas mencionadas, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable, instituciones de seguridad pública. Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad.

Agregan que si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipada. Ante esta circunstancia, piden disculpas a los clientes por las molestias que eventualmente pudieran ocasionar las mencionadas interrupciones.