Presentan ofertas para sistema de agua potable en CDE y Presidente Franco

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recibió este jueves las ofertas técnicas y propuestas económicas para la construcción del sistema de agua potable en el área metropolitana de Ciudad del Este, que beneficiará a unos 300.000 habitantes de Ciudad del Este y Presidente Franco durante los próximos diez años.

Para esta licitación (MOPC N.º 143/2024 – ID N.º 459800), con un presupuesto estimado de G. 289.649.451.000 (US$ 37.134.545) y un plazo máximo contractual de 48 meses, se presentaron cinco oferentes previamente precalificados. Las propuestas, entregadas en sobres cerrados, corresponden a los siguientes grupos y empresas:

Consorcio Ysaka (Tecnoedil S.A. y Constructora Supercemento S.A.I.C.)

Consorcio BGT PTAP CDE (BTD Proyectos 12 S.A. y Goetze Lobato Engenharia S.A.)

Acciona Agua S.A.

Consorcio Rovella Tocsa (Rovella Carranza S.A. y Tocsa S.A.)

Consorcio Internacional SCE (Compañía Sudamericana de Empresas Eléctricas Mecánicas y de Obras Públicas S.A., Concretec Mix, Espina Obras Hidráulicas S.A.)

Los documentos presentados quedan ahora bajo resguardo de la Coordinación de Evaluación de Ofertas, unidad organizativa dependiente de la Jefatura del Gabinete Ministerial, donde serán evaluados de acuerdo con los criterios técnicos y económicos establecidos en el pliego.

Un proyecto de impacto regional

La obra, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), está liderada por la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN). Se prevé que su ejecución mejore significativamente la calidad de vida y la salud de la población, además de impulsar el desarrollo económico del departamento de Alto Paraná y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En lo técnico, el proyecto contempla la captación de agua desde el río Monday, su transporte mediante aductoras y el tratamiento físico-químico en una planta moderna con capacidad inicial de 500 litros por segundo.

El agua tratada será almacenada y distribuida desde un nuevo centro en Presidente Franco, todo bajo monitoreo remoto a través de una plataforma SCADA para asegurar la calidad y eficiencia en el servicio.

La adjudicación final de la obra dependerá del análisis detallado de las ofertas recibidas, cuyo resultado definirá al responsable de llevar adelante este ambicioso proyecto.