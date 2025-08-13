En foro colorado del sector eléctrico, exdirector de Yacyretá alerta sobre posible colapso

Con la presencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, el encuentro impulsado por la ANR y el Círculo de Ingenieros Colorados, reunió a figuras del sector.

“Absolutamente, todo lo que se puede ver y utilizar de la infraestructura del sector eléctrico paraguayo es obra del Partido Colorado en función de gobierno, pero existe el grave riesgo de que todo eso pueda echarse a perder de no tomarse las medidas necesarias en tiempo oportuno para atender los requerimientos futuros”, sostuvo el exdirector paraguayo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y extitular de ANDE, Ing. Ángel María Recalde.

Recalde recordó que, tras las internas coloradas de 2023, el Círculo de Ingenieros recibió el encargo de elaborar propuestas técnicas para el nuevo gobierno. En la Comisión de Energía —integrada por 20 profesionales, incluidos expresidentes de la ANDE y autoridades de Itaipú y Yacyretá— se proyectó que en 2028 el sistema podría entrar en “alerta naranja” por insuficiencia de generación.

Criticó la dependencia de medidas, como la eventual desconexión de criptominerías, que consideró improbable, y señaló que reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la ANDE sería más rentable que construir nuevas centrales. “En 2023, el 28,5% de la energía se perdió, gran parte por hurto”, recordó.

Instan a crear ente regulador independiente

También insistió en la creación de un ente regulador independiente y en abrir el debate sobre la participación privada en generación.

Por su parte, el director paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías, informó que la producción de la central alcanzó su pico histórico de 103,1 GWh en 2016, pero ha disminuido por factores hídricos, con una expectativa de 72 GWh para este año. En la última década, el promedio anual fue de 83 GWh. Pese a esta caída, Zacarías citó estudios que pronostican mejores condiciones hidráulicas futuras y adelantó que están evaluando proyectos para aumentar la capacidad de las unidades generadoras.