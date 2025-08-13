Las empresas que ofertaron para rehabilitar la Avda. Avelino Martínez

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) abrió ayer los sobres de la Licitación Pública Nacional para el mejoramiento y rehabilitación de la avenida Avelino Martínez, una de las arterias más transitadas y deterioradas de San Lorenzo, en el departamento Central.

Para el Lote 1, comprendido entre el kilómetro 0,2 y el kilómetro 3,5, las ofertas económicas oscilan entre G. 128.455.760.162 y G. 148.298.052.653. En tanto, para el Lote 2, que cubre el tramo kilómetro 3,5 hasta el kilómetro 5,95, los montos ofertados se mueven entre G. 114.323.317.665 a G. 117.790.251.977.

Las empresas que ofertaron

Benito Roggio e Hijos S.A. Tecnoedil S.A. Constructora Consorcio ACC (Constructora Acaray S.A., Cháves Construcciones S.A.I. y Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A.) Consorcio Avelino Martínez (Compañía de Construcciones Civiles S.A. y Tecnología del Sur S.A.E.) Consorcio PG (Carlos Vicente Gueyraud Caballero y Luis Rodrigo Bóveda Samaniego) LT S.A. Teco S.R.L. Consorcio Vial GS (Ingeniería de Topografía y Caminos S.A. –T & C S.A.– y Black S.A.) Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados /49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano)

Obra largamente esperada

La intervención, largamente esperada, busca transformar la conectividad y mejorar la calidad de vida en el Área Metropolitana. El proyecto responde a reiterados reclamos ciudadanos, ya que la vía actualmente está destrozada.

Cabe recordar que esta obra fue anunciada en febrero pasado por el presidente de la República, Santiago Peña, y la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

El tramo a rehabilitar, también conocido como Dr. Luis María Argaña, se extiende desde el empalme con la ruta PY01, en Tres Bocas, hasta su conexión con la ruta PY02, en pleno centro de San Lorenzo. El corredor forma parte de la Ruta Departamental 068 y es un eje estratégico que conecta a San Lorenzo con Ñemby y otras ciudades del Área Metropolitana.

Obras previstas

El plan contempla la utilización de pavimento de hormigón hidráulico sobre base granular y subrasante, con drenes longitudinales, cordones cuneta, badenes y geotextil, adaptados al entorno urbano. Además, las calles transversales recibirán una rehabilitación total con carpeta de concreto asfáltico sobre base y subbase estabilizada.

La supervisión de todas estas obras estará a cargo del MOPC, que velará por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. El contrato se extenderá hasta la recepción definitiva de los trabajos, y su continuidad en los ejercicios fiscales 2026 y 2027 dependerá de la disponibilidad presupuestaria, conforme a la Ley N.º 7021/22.