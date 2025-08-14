ANDE repara el 90% de la iluminación del puente internacional Encarnación-Posadas

Los trabajos efectuados en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz incluyeron la reparación de un 90% de los artefactos de iluminación existentes en el puente, donde reemplazaron lámparas, encendedores y reactores. Además, se llevaron a cabo ajustes mecánicos y pruebas de funcionamiento, garantizando así la eficacia del nuevo sistema, según el reporte de la empresa estatal.

En total, se instalaron 135 nuevos artefactos de iluminación de vapor de sodio en la zona primaria y en el Control de Aduanas, lo que busca mejorar la visibilidad y seguridad tanto para los peatones como para los conductores que transitan por esta importante arteria de conexión entre Paraguay y Argentina.

Lea más: Tránsito restringido sobre el puente internacional Encarnación-Posadas por mantenimiento

Estos trabajos fueron realizados por cuadrillas de ANDE en colaboración con empresas contratistas y bajo la coordinación de la Vialidad Nacional de Argentina y la Armada Paraguaya.

La modernización del sistema de iluminación del puente forma parte de un plan más amplio de mejoramiento de la infraestructura pública en esa zona, que incluye la mejora de los accesos a diversas localidades del departamento de Itapúa, informaron. La inversión en estas obras se enmarca en los esfuerzos por promover el desarrollo turístico y la organización de eventos de gran magnitud.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy