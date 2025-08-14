Tránsito restringido sobre el puente internacional Encarnación-Posadas por mantenimiento

A través de un comunicado, la Dirección de Vialidad de Argentina, dependiente del Ministerio de Economía, anunció la restricción del tránsito para este miércoles 13 de agosto, desde las 7:30 hasta las 13:30, por trabajos de mantenimiento en el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz. El viaducto conecta las ciudades de Encarnación, en Itapúa, con Posadas, en la provincia de Misiones (Argentina).

Según informaron, se trataría de un recambio de luminarias, por lo que solamente estará operativo un carril para el tránsito en el puente. Máquinas y operarios se encontrarán sobre la estructura, por lo que solicitan a los conductores tomar precauciones al momento de realizar el cruce.

El puente internacional cuenta con una extensión de 2.550 metros entre las costas y fue inaugurado en el año 1990. Los trabajos de mantenimiento están a cargo del gobierno argentino y la mayor parte de la estructura se encuentra del lado del país vecino. El límite está marcado entre los tensores del puente mixto.

Tren fuera de servicio

Todos los miércoles del mes de agosto, el servicio del tren internacional, prestado por la empresa argentina Casimiro Zbikoski S.A., destina un día libre sin el cruce por este medio de transporte, con el objetivo de realizar mantenimientos rutinarios de las vías del tren.

Esto se suma al lento tránsito que ocasionará el paso restringido entre las ciudades. Autoridades de Migraciones de Paraguay estiman que, en promedio, entre 8.000 y 10.000 personas cruzan de Posadas a Encarnación a diario, la mayoría por turismo de compras.