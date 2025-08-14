Control de comercios: DNIT informó que realizó 117 procedimientos

La DNIT emitió este miércoles un informe respecto a los controles realizados la semana pasada a través de la Coordinación de Operaciones Especiales “Jeroviaha”.

Explica que se llevaron a cabo 117 procedimientos en varios puntos del país y que los controles abarcaron a empresas gráficas que solicitaron autorización para imprimir comprobantes de venta, así como a aquellas que ya cuentan con habilitación.

La nota señala que las tareas se desarrollaron en Caaguazú, departamento de Caaguazú; Hernandarias, departamento de Alto Paraná; y en Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay.

Además, indica que se realizaron controles a contribuyentes y comercios en Coronel Oviedo y Caaguazú, departamento de Caaguazú; y en Juan León Mallorquín, departamento de Alto Paraná.

“El objetivo principal fue concientizar, formalizar y verificar a comerciantes de diferentes rubros mediante procedimientos de carácter disuasivo”, expresa la nota.

La DNIT menciona que durante las intervenciones se brindaron capacitaciones a las empresas gráficas y se verificaron los datos declarados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), las solicitudes y habilitaciones de imprenta, la existencia de maquinarias y numeradoras declaradas y el correcto uso de los comprobantes de venta.

Felicitaron a los que cumplen

En Ciudad del Este y Hernandarias se realizaron felicitaciones a contribuyentes que cumplieron con la emisión y entrega de comprobantes de venta, reconociendo así su compromiso con el cumplimiento tributario, destaca el informe de la institución.

La DNIT continuará realizando diferentes tipos de operativos para promover la formalización de todas las personas y empresas que ejercen actividades comerciales, añade el material.

“Se insta a la ciudadanía a denunciar irregularidades y se recuerda a las empresas gráficas -habilitadas o en proceso de habilitación- la importancia de declarar datos correctos y cumplir con las normativas vigentes”, finaliza la nota.