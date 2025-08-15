Titular de Sedeco dice que Biggie cerró por voluntad propia

La ministra de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), Sara Irún, compareció hoy junto al titular de la Dirección General de Vigilancia Sanitaria, Jorge Iliou, ante una comisión especial de la Cámara de Senadores creada para investigar supuestas malas prácticas de empresas telefónicas, cuyo alcance fue ampliado para analizar también la sanción aplicada esta semana por esas dos instituciones a la cadena de tiendas Biggie.

El pasado martes, el gobierno del presidente Santiago Peña, a través de los titulares de la Dinavisa y la Sedeco, anunció la “suspensión temporal” y prohibición de la venta en tiendas de Biggie -parte del Grupo Zuccolillo, del que también forma parte ABC Color - de productos regulados por la Dinavisa, alegando que una fiscalización descubrió productos defectuosos, vencidos o reetiquetados en 12 locales de la cadena.

Lea más: Sedeco advierte con el cierre de más empresas tras caso Biggie

En consecuencia, Biggie cerró desde ayer miércoles sus 263 tiendas en todo el país, teniendo en cuenta que la absoluta mayoría de los productos que vende son regulados por la Dinavisa, según explicó a ABC el director de la cadena, Giuliano Caligaris.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Ellos pueden seguir operando”

Ante las preguntas de la comisión - integrada en su mayoría por senadores oficialistas cartistas y presidida por el “liberocartista” Dionisio Amarilla –, la ministra Irún enfatizó que Sedeco y Dinavisa no ordenaron el cierre de la cadena de tiendas, sino una “suspensión temporal” de la venta de productos regulados por la Dinavisa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No hubo cierre de cadena. (...) Ellos pueden seguir operando y vendiendo el resto de sus productos”, dijo. “Ellos tomaron la decisión de cerrar ciertos locales, pero no por una orden institucional”, refirió.

Lea más: Productos incautados de Biggie fueron a laboratorio de consuegra de Santi Peña

La resolución DINAVISA/DGAL N° 328/2025 dispuso “la suspensión temporal de actividades sujetas a la ley 6788/2021 y ley 7361/2024 en todo el territorio nacional y la prohibición de comercialización de productos regulados por la DINAVISA".

Contradictoriamente, el pasado martes, luego de anunciar las sanciones contra Biggie, la ministra Irún respondió en una entrevista con ABC Cardinal con un “sí” a la pregunta de si la medida anunciada significaba que todas las tiendas de Biggie debían cerrar.

El periodista Diego Marini repreguntó: ¿Todos los locales de la cadena? Y la respuesta tajante de Irún fue: - “Todos. Sí”.

Escuche aquí a la ministra Irún diciendo que todas las tiendas de la cadena Biggie deben cerrar:

Irún también dijo que fueron dos fiscalizadores a un local de Biggie el 11 de agosto y que encontraron 250 productos en mal estado. Sin embargo, en las actas oficiales de Sedeco y Dinavisa no figuran 250 productos. En las actas se mencionan seis productos.

“Vender enchufes o figuritas”

El director de Biggie, Giuliano Caligaris, señaló -sin embargo- que la decisión de cerrar las tiendas fue “involuntaria”, forzada por la medida impuesta por la Dinavisa y la Sedeco, ya que -según su estimación- un 90 por ciento de los productos que comercializa la empresa son regulados por la Dinavisa y, por lo tantos, sujetos a la “suspensión temporal” de comercialización.

“Nos quedaría vender enchufes o figuritas”, dijo Caligaris ayer en conversación con ABC.

Lea más: Dinavisa inspecciona locales de Biggie

Fiscalizadores de la Dinavisa realizaron hoy nuevas inspecciones en tiendas de Biggie para constatar si siguen existiendo fallas como las detectadas previamente.

¿Mintió Iliou?

Por su parte, Jorge Iliou también proveyó a la comisión parlamentaria un dato que difiere de la información oficial proveída a finales del año 2024, cuando fue intervenido el depósito insalubre de la cadena de pizzerías “La Italiana”.

“Dinavisa ha asumido las funciones regulatorias en materia de alimentos desde noviembre del año pasado. (...) También cerramos una cadena de pizzerías”, declaró.

Sin embargo, en una publicación del diario Hoy, los funcionarios intervinientes informaron lo contrario. El titular de esa publicación era justamente: “Clausura del depósito de una pizzería no alcanza a las sucursales”. En el artículo se lee que las sucursales eran 25.