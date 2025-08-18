“Todas las entidades tienen la responsabilidad de resguardar los datos del cliente”, dice superintendente de bancos

Miles de datos privados sobre transferencias, números de teléfono y correos electrónicos de clientes de ueno bank aparecieron filtrados en la web. Al respecto, el superintendente de bancos del BCP, Holger Insfrán, precisó que se encuentran en comunicación permanente con la entidad ante el hecho de público conocimiento.
Asimismo, señaló que el sistema financiero “es uno de los mercados más regulados que existen en cualquier parte del mundo” al intermediar con fondos de terceros para inversiones.
Si bien prefirió evitar profundizar mucho sobre el caso de ueno en sí, sostuvo que aparentemente hubo una filtración y no así una vulneración del sistema, por lo que se buscarían los orígenes de la presunta filtración.
Asimismo, aseguró que solicitaron una serie de informaciones al banco para luego analizarlas y así alcanzar “un mayor entendimiento” de lo ocurrido.
“Responsabilidad de resguardar los datos del cliente”
Entre los datos con los que ya cuenta el BCP, de momento por las filtraciones no se habrían detectado “operaciones fraudulentas por parte de terceros”, puntualizó.
“Todas las entidades financieras tienen la responsabilidad de resguardar los datos del cliente y tienen que actuar a consecuencia”, sentenció el experto.
