“Todas las entidades tienen la responsabilidad de resguardar los datos del cliente”, dice superintendente de bancos

El superintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, aseguró que toda entidad financiera “tiene la responsabilidad de resguardar los datos del cliente”. El funcionario también confirmó intercambio de informaciones con ueno bank ante la filtración de datos.