ANDE y Ministerio Público buscan unificar criterios sobre criptos

De la jornada de capacitación participaron funcionarios de la Asesoría Legal y de la Gerencia Comercial de la ANDE, además de técnicos y representantes del Ministerio Público, entre ellos la agente fiscal Abog. Norma Rocío Paredes y su equipo de la Unidad de Delitos Informáticos, así como los peritos del Laboratorio Forense.

Durante las charlas de capacitación abordaron temas relacionados con el funcionamiento, procesamiento, capacidades, operaciones técnicas y transaccionales de la criptominería. El objetivo fue unificar criterios, optimizar procedimientos de control e investigación y fortalecer la cooperación interinstitucional ante las prácticas ilegales, informaron.

“La explotación irregular de criptominería, realizada sobre la base de la sustracción de energía eléctrica, constituye un serio perjuicio para el país, ya que impacta en la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, ocasiona pérdidas millonarias”, resaltaron.

Recordaron que esta actividad irregular se encuentra tipificada como delito dentro del marco de la de Ley 7300/2024, “Que protege la integridad del Sistema Eléctrico, dispone la incautación y comiso de bienes asociados al hecho punible y modifica el Art. 173 de la Ley 1160/1997 Código Penal”, que contempla como expectativa de pena hasta 10 años de cárcel.

