DNIT advierte fallas en el sistema Marangatu

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) emitió un comunicado en el que alertó sobre fallas técnicas en el sistema Marangatu, herramienta para la gestión tributaria en el país.

Según la institución, los problemas se manifiestan en episodios de lentitud y cortes momentáneos en la conexión.

“Nuestro equipo trabaja para restablecer la normalidad lo antes posible”, señaló la DNIT. Asimismo, reconoció que los contribuyentes podrían experimentar dificultades al realizar trámites en línea.

¿Qué es el sistema Marangatu?

El sistema Marangatu es la plataforma web que utilizan tanto la administración tributaria como los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. A través de sus módulos se gestionan el registro de contribuyentes, la recepción de declaraciones juradas y los pagos de impuestos.

