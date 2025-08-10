En 3 meses, MEF y DNIT adjudicaron G. 5.600 millones a empresa “amiga”

Entre abril y julio, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) adjudicaron contratos por G. 5.643 millones a Technoma SAECA, una de las empresas ligadas al entorno empresarial de Santiago Peña.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a cargo del ministro Carlos Fernández Valdovinos, es una de las entidades que concedió millonarios contratos a Technoma SAECA en los últimos meses.

Millones en entes amigos

Específicamente, entre abril y julio de 2025, el MEF le adjudicó dos licitaciones significativas.

La primera licitación adjudicada fue para la adquisición de equipamiento para el datacenter de la Dirección General de Administración Financiera (ID N.º 446.703), el 31 de marzo pasado, por un módico monto de G. 31.040.000. El contrato correspondiente se firmó el 7 de mayo de 2025.

Sin embargo, la segunda adjudicación del MEF a Technoma fue por un monto significativamente mayor, para la suscripción de servicio cloud de Web Application, Firewall y DDOS (ID N.º 457.819). Este contrato fue adjudicado el 18 de junio de 2025 por un valor total de G. 1.682.700.000, y firmado el 7 de julio de 2025.

Además de las adjudicaciones del MEF, la DNIT a cargo de Óscar Orué, también otorgó un contrato a Technoma SAECA por G. 3.929.672.900 para la contratación del servicio de extensión de garantía de equipos críticos de la infraestructura tecnológica de la DNIT (ID N.º 465.372). La adjudicación fue aprobada el 1 de julio de 2025 y el contrato se firmó el 16 de julio de 2025.

Sumando estos contratos del MEF y DNIT, Technoma ha acumulado G. 5.643.412.900 en adjudicaciones entre abril y julio de 2025.

Duros cuestionamientos

En el llamado con ID 457.819, algunas de las consultas presentadas en abril de 2025, señalaron que los requisitos del pliego, como la exigencia de un “Punto de Presencia (PoP) en Paraguay” y una “red global con topología Anycast”, parecían estar diseñados para favorecer exclusivamente a Cloudflare, una marca representada por Technoma en Paraguay.

Los consultantes argumentaron que estas especificaciones limitaban la competencia y excluían soluciones técnicamente equivalentes. Pese a las objeciones, el MEF se mantuvo firme en sus exigencias y el comité de evaluación del MEF concluyó que Technoma cumplió con todos los requerimientos técnicos.

En el mismo periodo, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial le adjudicó un contrato por G. 200.000.000 para el servicio de impresión, copias y escaneado.

Además, la Corte Suprema de Justicia les otorgó un contrato por G. 46.990.000 para la adquisición de cintas, tintas y tóner para impresoras y fotocopiadoras.

Fuerte conflicto de intereses

Desde el inicio del gobierno de Santiago Peña, en agosto de 2023, se han transferido más de US$ 317 millones a empresas ligadas al Grupo Vázquez y sus socias comerciales, como ITTI, uela, ueno bank y Technoma.

En abril, Peña admitió haber tenido participación accionaria en ueno Holding, y aunque afirmó haber vendido sus acciones, su hermano, Francisco Peña, también estuvo vinculado a U Holdings, filial en Luxemburgo.

US$ 13,5 millones para Technoma a la fecha

Technoma SAECA ha sido identificada como una empresa cercana al entorno del presidente Santiago Peña. La empresa figura como “hermana” y socia comercial en ciertas unidades de negocios de itti, empresa donde Peña declaró tener bonos y su ex-socia en ueno Holding.

Ambas empresas comparten representantes legales, como Sergio Amado Pizurno, quien fue directivo en itti antes de Technoma e, incluso, hasta comparten oficinas en la misma ubicación.

Desde el inicio del gobierno de Santiago Peña en agosto de 2023, Technoma experimentó un llamativo incremento de adjudicación de contratos con entidades del Ejecutivo. El portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas registra que, bajo la administración de Peña, Technoma lleva adjudicadas 43 licitaciones, sumando un total de US$ 13,5 millones (G. 97.953 millones).

Después de la DNIT, el Banco Central del Paraguay (BCP) es la institución que más contratos ha otorgado a Technoma, con 10 contratos que ascienden a G. 34.402 millones. La entidad, casualmente, está dirigida por Carlos Carvallo Spalding, quien fuera presidente de Ueno Holding Saeca entre el 2021 y el 2023.

La empresa también viene siendo adjudicada con licitaciones realizadas al margen de la DNCP, cómo la compra de tecnología de espionaje para la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), por medio de la Fundación Parque Tecnológico Itaipú - Paraguay (PTI-PY) por un valor estimado a los US$ 12 millones.

Evitó dar detalles

En comunicación con Sergio Pizurno, representante de Technoma, evitó responder a los cuestionamientos sobre posibles direccionamientos en las licitaciones del MEF, particularmente en relación con la marca Cloudflare y ciertas especificaciones técnicas en los pliego.

Pizurno afirmó que no era algo que él debiera responder y sugirió dirigir la consulta a cada entidad, ya que ellas son las “responsable de velar por los procesos”.

Agregó que su empresa trabaja con distintas entidades, tanto del sector privado como del público.