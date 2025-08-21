Itaipú: determinan potencial de hidrógeno verde con energía vertida turbinable

Paraguay tiene el potencial para convertirse en un actor clave en la producción de hidrógeno verde a través de la energía vertida turbinable en la Central Hidroeléctrica Itaipú (CHI), según un estudio realizado por el Parque Tecnológico Itaipú Paraguay (PTI-PY). Esta confirmación contribuirá a la descarbonización de diversos sectores, indicaron.