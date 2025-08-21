Mantener nivel de inflación costó US$ 80 millones hasta julio

Contener la mayor inflación dentro del rango meta del 3,5%+-2% le costó al Banco Central del Paraguay (BCP) unos G. 584.406 millones (US$ 80 millones) al séptimo mes del presente año, de acuerdo con los datos oficiales del anexo estadístico. El gasto se debe principalmente a los intereses que paga la banca matriz a los bancos por la colocación de sus instrumentos de regulación monetaria, según se aprecia en el informe oficial.

No obstante, el monto pagado al mes de julio de este año por mantener la inflación dentro del rango meta es inferior en un 40% al gasto realizado en el mismo lapso del año pasado, de G. 870.971 millones (US$ 119 millones). Agentes del sector explican que esta disminución sería por efecto de la baja en la tasa de interés de los instrumentos de regulación monetaria (IRM) y de la tasa referencial, que está en 6%.

Composición del gasto

Los gastos de la política monetaria en el periodo señalado estaban conformados en una mayor parte, casi el 56%, por los intereses que pagó el BCP en concepto de colocación de los IRM en el sistema financiero, unos G. 334.066 millones (US$ 45 millones).

El restante se encuentra conformado por encaje legal (garantía sobre depósitos) en moneda local y extranjera y producción de instrumentos de política, como impresión de billetes y acuñación de monedas para provisión al público.

Este costo que debe asumir la banca central, en el marco de su política monetaria, es para mantener una inflación baja y estable, y dentro del objetivo meta. Al cierre de julio del presente año, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 0,4% mensual y del 4,3% interanual, por encima de la meta de la banca matriz.

El BCP paga estos intereses por la colocación de sus bonos o Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM), con lo cual el ente monetario controla la circulación de dinero y capta de los bancos recursos ociosos que pueden presionar en una mayor inflación y pérdida de poder adquisitivo.

Así, cuando la inflación se encuentra elevada por un exceso de dinero o circulante, el BCP eleva la tasa de interés para captar esos recursos de los bancos y mantener la estabilidad de la moneda.

En el contexto actual de que la inflación se ha estabilizado, el BCP también ha pausado el ajuste de sus tasas de interés.

Aunque el interés que ganan los bancos por captar los instrumentos del BCP es menos en comparación a lo que ganan por la colocación de préstamos al público, los bancos prefieren invertir en estos títulos debido al menor riesgo. Si bien en parte se logró el objetivo de estabilizar la inflación, en los últimos tres años se acumula una variación del 20% en el índice general de precios y más del 30% en alimentos.